Letizia Petris e l’amore per Paolo Masella al GF: “Il futuro? Vedo lui per sempre al mio fianco” Nella puntata del 19 febbraio del Grande Fratello, spazio a un momento romantico tra Paolo Masella e Letizia Petris: i due hanno ripercorso la loro storia d’amore e parlato del futuro, che vedono rigorosamente uno accanto all’altra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del 19 febbraio del Grande Fratello, spazio a un momento romantico tra Paolo Masella e Letizia Petris. Alfonso Signorini ha chiamato in studio la coppia e ha fatto loro una sorpresa. I due sono ormai fidanzati da cinque mesi e sono più uniti che mai.

L'amore tra Paolo e Letizia al GF

Nella casa del GF, Paolo e Letizia sono riusciti a trovarsi uno con l'altra, nonostante le attese del primo e i dubbi della seconda. Ora sono una coppia, più innamorata e affiatata che mai. Per festeggiare il loro amore, Alfonso Signorini ha invitato la concorrente in studio e, poco dopo, ha fatto in modo che il fidanzato la raggiungesse. "Adesso mi sento un'altra donna, non sono più la stessa di quanto sono entrata. Il Grande Fratello è l'avventura più bella della mia vita", ha detto Letizia.

Insieme al conduttore, i due concorrenti hanno visto una clip che riavvolge tutta la loro storia d'amore, dai primi baci e dichiarazioni fino ad oggi. "Non posso stare senza di lei, se non la trovo con gli occhi mi sento perso", ha spiegato Paolo. E anche Letizia prova gli stessi sentimenti, di cui si è resa conto in un momento preciso del suo percorso: "L'ho capito quando abbiamo imitato la scena di Ghost e, chiudendo gli occhi, pensavo a lui e avevo le farfalle nello stomaco". Poi ha aggiunto: "Quando non sei abituata alla felicità e all'amore, tendi a soffrire tanto. Quando sono arrivata qui, mi sono resa conto di essere grata. Ho passato la mia vita a sopravvivere più che a vivere".

Il futuro della coppia fuori dal GF

Paolo e Letizia non hanno dubbi: vogliono rimanere uniti anche una volta che entrambi saranno usciti della casa del Grande Fratello. E, alla domanda di Signorini su come vedono il loro futuro, il ragazzo ha risposto con certezza: "Sempre insieme". "Forse al pubblico sembra assurdo, ma 5 mesi 24 ore su 24 sono come tre anni. Vedo Paolo nella mia vita per sempre", ha detto poco dopo la ragazza. "Dovete fermare questo attimo e fare in modo che duri per sempre", ha consigliato loro il conduttore. Scherzando, la coppia ha aggiunto: "Vi invitiamo volentieri al nostro matrimonio".