video suggerito

Maika Randazzo: “Mi dicono che faccio schifo. Dopo Temptation Island non mi aspettavo così tanta cattiveria” Maika Randazzo è stata presa di mira dagli haters. La ragazza si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social in cui racconta il tipo di offese che riceve, da “fai schifo” a “sei vergognosa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il viaggio nei sentimenti, Maika Randazzo ha iniziato a frequentare Lino Giuliano (al momento non è chiaro quali siano i rapporti tra i due). La tentatrice aveva fatto parlare di sé proprio per la sua vicinanza all'ex di Alessia Pascarella. Dopo gli attacchi ricevuti, si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social rivolto ai suoi haters: "Ero preparata alle critiche ma non mi aspettavo tutta questa cattiveria".

Maika Randazzo: "Ero preparata alle critiche ma non mi aspettavo tutto questo"

Maika Randazzo ha condiviso con i suoi follower alcune riflessioni relative alle critiche che ha ricevuto recentemente. La ragazza ha precisato che non intende "peccare di vittimismo". "Quando decisi di partecipare al programma, in parte, ero preparata visto il contesto, a essere soggetta a critiche ma, sinceramente, non mi aspettavo tutto questo – scrive la tentatrice – Ci tengo a puntualizzare anche che in questa esperienza sono sempre stata me stessa, ho vissuto a pieno le mie emozioni e non mi sento di avere mancato di rispetto a nessuno, in quanto io sono entrata da single e stavo affrontando un percorso per me individuale. Quelli che mi arrivano ogni giorno, non sono giudizi negativi che, nel bene o nel male, si possono accettare, ma vere e proprie offese alla mia persona, pesanti e piene di cattiveria". Nel lungo messaggio pubblicato sulle sue storie, aggiunge anche un riferimento ad Alessia Pascarella e all'esperienza nel programma condotto da Filippo Bisciglia:

Capisco che vedere una donna stare male per il percorso che ha deciso di intraprendere il suo fidanzato possa far scaturire rabbia nei miei confronti ma non fino al punto di ricevere messaggi con ogni forma di odio possibile: "Fai schifo", "sei vergognosa", "fai paura", "sto per vomitare".

"Non tutti abbiamo la forza di attutire questi colpi"

Maika Randazzo si ritiene una ragazza dal carattere forte, rivelando però di avere anche un lato fragile. C'è un motivo se ha scelto di parlare delle offese ricevute:

Quello che oggi vi invito a ricordare è che non tutti abbiamo la forza di attutire questi "colpi" e che, a volte, alle persone soggette a tutto ciò potreste recare dei danni morali ed emotivi irreversibili.

In conclusione, dedica un pensiero a chi non manca di mostrarle il suo supporto, sottolineando: "Vi ringrazio di non esservi soffermati a giudicare quello che era il mio "ruolo" ma di essere andati oltre".