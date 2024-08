video suggerito

Martina Colombari: “Sono stufa, subisco bodyshaming a causa della mia magrezza” Martina Colombari ha parlato in un’intervista di benessere fisico, denunciando il bodyshaming subito a causa della sua magrezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Martina Colombari (via IG)

Il test del DNA per capire come stare meglio, l'attività fisica, ma anche mentale, tanta attenzione a vivere al meglio l'unica vita che abbiamo: Martina Colombari racconta il segreto di un corpo sano, poche settimane dopo aver compiuto 49 anni ed essersi dovuta confrontare spesso con gli hater e coloro che giudicano il suo corpo e la sua magrezza. La showgirl parla proprio di bodyshaming subito: "Tutto questo accanimento verso la mia magrezza mi sta davvero stufando. Perché c’è body shaming. Un corpo rotondo, robusto viene tollerato; un corpo magro invece diventa un cattivo esempio. E mi devono spiegare perché si parla tanto di inclusione, e poi se hai un corpo magro sei sempre una che non mangia, che vuol essere magra perché si vuol sentire più bella".

L'attenzione di Colombari al benessere fisico

In un'intervista al Corriere della Sera, Colombari racconta la sua attenzione al benessere fisico: "Lo sappiamo che uno stile di vita sbagliato ti porta a tante patologie, ti porta alla malattia. Perché abbiamo tutti e tutte una fine, però dipende da come vogliamo vivere questi ultimi anni di vita". E la showgirl racconta anche di come abbia fatto un test del DNA per cercare di capire quali problematiche, anche a lungo termine, potrebbe avere la sua salute: "E basterebbe fare un test del Dna che sappiamo benissimo che è il libretto delle istruzioni della nostra macchina, del nostro corpo, e da lì sapremmo benissimo che cosa è utile, che cosa devi mangiare e integrare, e che cosa devi evitare. Ormai si fanno test del Dna che non dico sono alla portata di tutti, però fanno parte della prevenzione, come una mammografia".

Il test dell'epigenetica

Colombari, poi, vuole sfatare il mito del benessere che è solo vedersi bene allo specchio: "La gente deve riappropriarsi della propria salute. La si sottovaluta perché si intende salute uguale benessere, benessere uguale palestra, uguale quanto sono figa allo specchio. Non è niente di tutto questo. Si dà un significato troppo leggero alla prevenzione, e non ci rendiamo conto di quanto i cambiamenti ormonali sono importanti". Colombari rivela di aver fatto il test dell’epigenetica che, dice, racconta "come tu il tuo corpo e il tuo organismo reagiscono all’ambiente in cui vivono, dall’inquinamento, agli alimenti, a quello che respiri".

Colombari parla del perché per alcuni è antipatica

Infine Colombari, che nei giorni scorsi è stata al centro delle cronache per il rapporto col figlio Achille, ha voluto parlare della percezione che gli altri hanno di lei, oltre al bodyshaming, la showgirl parla anche della sua fama da antipatica: "Perché sono un po’ sulle mie, perché apparentemente non sembro molto estroversa, un po’ anche per la mia fisicità, sono un po’ algida, per quella mia magrezza sottolineata tanto anche sui social. Ma io sono questo, è il mio Dna! E con la mia corporatura io mai potrò essere un 90 -60 -90 alla Cucinotta!".