video suggerito

Antonella Clerici: “In Rai mi hanno sottovalutata. Sto bene dopo l’operazione, sono stata fortunata” Antonella Clerici si racconta in un’intervista. La conduttrice menziona il periodo complesso che ha affrontato dopo l’operazione d’urgenza di quest’estate e parla della sua carriera all’interno della Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi Antonella Clerici torna negli studi di È sempre mezzogiorno e in un'intervista a Repubblica torna a parlare dell'operazione d'urgenza a cui è stata sottoposta quest'estate, spiegando di stare bene e di essere felice di ricominciare: "Lamentarsi non fa parte del mio Dna, perché sono stata fortunata".

Antonella Clerici: "Le persone vogliono sapere davvero come sto"

Dopo i suoi problemi di salute, Antonella Clerici attribuisce un significato diverso alla domanda ‘come stai?'. "Me lo chiedono con un affetto diverso. Mi vengono incontro e mi abbracciano – spiega la conduttrice – È bello essere benvoluti, ed è un privilegio. Vogliono davvero sapere come sto, non è una frase di circostanza". Assicura che il rapporto con il suo compagno Vittorio Garrone sia "paritetico": "Ho capito che potevo fidarmi e contare su di lui, non soffriva la mia popolarità, era complice. È un uomo realizzato, forte di suo, poteva essere un supporto". Non ha intenzione di sposarsi perché i matrimonio "le hanno sempre portato male" ma anticipa che quando Vittorio compirà 60 anni faranno "una promessa d'amore con una festa".

Antonella Clerici: "In Rai sono stata sottovalutata tante volte"

Nel 2026 Antonella Clerici festeggerà 40 anni in Rai ma non nega che durante la sua carriera si è sentita sottovalutata. "Gli episodi sono noti, sono stata estromessa dalle mie trasmissioni, quando sono rimasta incinta ho faticato a rientrare – ricorda la conduttrice – I vertici dovrebbero far sentire le loro teste di serie importanti, ma si dimenticano. Invece anche una telefonata, un saluto, fa piacere e sarebbe giusto: piccole cose che a noi artisti, con le nostre fragilità, fanno bene". Guarda la tv e a proposito delle novità, ammette: "Ho seguito Stefano De Martino, mi piace, lo trovo bravo ad Affari tuoi, gli serve solo un po' più di disinvoltura. Quel gioco l’ho condotto, e non è facile".

Antonella Clerici: "Ho fatto gavetta, la tv non è come Instagram"

Prima di conquistarsi il suo spazio in Rai, Antonella Clerici mette in chiaro di aver fatto molta gavetta. "La tv non è come Instagram. Vedevo la Mostra di Venezia, con i grandi attori, beh io non mi permetterei mai di sfilare sul red carpet. Il cinema è cinema, non è che siccome sei famoso su Instagram hai diritto a qualunque cosa – spiega la conduttrice – Lo vedo con i cuochi. Sui social meraviglie, ma quando gli faccio un provino, non sanno parlare italiano". A proposito del tempo che passa e del rapporto con il suo corpo, dice: "Ok i ritocchini, senza stravolgersi. L’orizzonte si restringe, tra 20 anni avrò 80 anni e voglio mantenermi in salute, faccio sport, mi alimento bene, cammino".