Antonella Clerici: "A È sempre mezzogiorno tutti mangiano i piatti preparati, tranne me. Mi porto il cibo da casa" Antonella Clerici ospite del podcast di Cattelan ha raccontato che tutti mangiano le cose che preparano a È sempre mezzogiorno, in diretta, eccetto lei. "Mi porto il pranzo da casa", le parole.

A cura di Gaia Martino

Antonella Clerici ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan ha raccontato di non mangiare il cibo che preparano durante le sue puntate di È sempre mezzogiorno. La conduttrice televisiva di successo ha svelato di portarsi il cibo da casa perché, trattandosi di cose "impegnative e sceniche", non possono rientrare nella sua routine alimentare.

Le parole di Antonella Clerici

Antonella Clerici ad Alessandro Cattelan e al pubblico del podcast Supernova ha raccontato che, prima di dirigersi negli studi Rai per condurre È sempre mezzogiorno, si prepara il pranzo. "Mangio lì, ma mi porto delle cose da casa. All'inizio mangiavo le cose lì, però poi dopo un po', tutti i giorni, sono cose anche abbastanza impegnative, e anche molto sceniche. Si possono mangiare, tutti le mangiano. Io che ho tendenza, non sono filiforme, ho pensato di portarmi un'insalata con pollo da casa, cerco di contenermi", le parole. La conduttrice ha spiegato che in questo periodo della sua vita fa attenzione alla linea. Oltre a seguire una corretta alimentazione, va anche in palestra nelle prime ore del mattino. "Quando sei giovani bruci qualsiasi cosa mangi, più vai avanti con l'età più è complicato. Nella fase della menopausa è più difficile perdere kg. Devi fare attività fisica. Vado in palestra tutte le mattine, alle 6.40, ma ce l'ho a casa. Faccio camminata veloce, per 40 minuti. Poi alle 8.30 devo uscire da casa".

"Sono pudica, non mi va che la gente mi guardi in palestra"

"Sono pudica, non mi va che la gente mi guardi (in palestra, ndr)", ha continuato Antonella Clerici spiegando il motivo per il quale ha scelto di creare la sua palestra in casa. "Io faccio cardio, ho bisogno di smaltire, poi faccio pesi, il trx con gli elastici. Faccio il minimo sindacale", ha concluso. Non ascolta musica mentre si allena, bensì guarda la tv. La televisione è infatti una cosa che non può mancare mentre è in casa: "Quando arrivo a casa accendo tutte le tv. La guardo, diffido dalla gente che fa tv e non la guarda. C'è da imparare da tutto, a me piace. Guardo le serie, i film, i programmi".