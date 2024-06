Antonella Clerici operata alle ovaie: “Doveva essere un controllo, da lì è partito lo tsunami”

video suggerito

Antonella Clerici è stata ricoverata e sottoposta a un'operazione alle ovaie. La conduttrice ha scritto in un post condiviso su Instagram: "Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione".

Antonella Clerici operata d'urgenza: "Risonanza, ricovero e operazione"

Nel post la conduttrice di È sempre mezzogiorno è distesa su un lettino di ospedale. Nella didascalia racconta cosa le è accaduto. "Giovedì scorso arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D'Alessio – scrive Antonella Clerici – Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie".

"Tutto è andato bene"

La conduttrice ha poi rassicurato i fan sull'esito dell'operazione: "Tutto è andato bene". Nel post Antonella Clerici ringrazia il diagnosta ginecoloco Antonio Tufari e Adriana Bonifacino per essere stata al suo fianco con "con dolcezza, fermezza, competenza e affetto". Un pensiero va anche al prof. Enrico Vizza: "Straordinario professionista, dotato di un'empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: ‘Stia tranquilla, al resto ci penso io. Non la dimenticherò'". Antonella Clerici dedica qualche parola anche all'equipe e agli infermieri, per poi concludere: "Adesso un po' di convalescenza".

I messaggi dei colleghi per Antonella Clerici

Nei commenti al post di Antonella Clerici si leggono gli auguri di personaggi noti del mondo dello spettacolo. Luciana Littizzetto scrive: "Ma tesoro… ti mando tanti baci", Mara Venier commenta: "Ti abbraccio". Tra i tanti colleghi che in questi minuti stanno lasciando un messaggio per far sentire la propria vicinanza alla conduttrice anche Emma Marrone, Chiara Ferragni, Serena Bortone, Alberto Matano, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello, una lista in continuo aggiornamento.