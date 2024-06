video suggerito

Antonella Clerici ha lasciato l’ospedale dopo l’operazione: “Finalmente a casa” Antonella Clerici ha lasciato l’ospedale dopo l’operazione d’urgenza e una settimana resa complessa anche dal lutto per un lutto familiare. Pubblicando un video da casa sua, annuncia un periodo di convalescenza e riposo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

188 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonella Clerici è tornata a casa. Aveva fatto un certo effetto vedere la foto pubblicata dalla conduttrice nei giorni scorsi, in un letto di ospedale, in cui dava notizia del suo rivovero all'Istituto tumori Regina Elena di Roma per un'operazione d'urgenza alle ovaie per la rimozione. A una settimana di distanza Antonella Clerici ha lasciato intendere di essere uscita dalla struttura pubblicando sui social un video mentre riprende la natura che circonda la sua casa immersa nel bosco.

L'operazione e il lutto, la difficile settimana di Antonella Clerici

"A casa finalmente. Convalescenza", le parole della conduttrice, che ha informato i suoi follower rispetto a quello che sarà nelle prossime settimane, ovvero solo riposo a riattivazione. Un periodo davvero complesso per la conduttrice, visto che oltre ai problemi fisici ed emotivi legati ad una operazione dura come quella alla quale è stata sottoposta, Antonella ha dovuto affrontare il lutto per la notizia della morte di suo cugino. Una condizione difficile, che affronterà grazie al sostegno delle persone a lei più vicine, in primis Vittorio Garrone, che via social le ha scritto a chiare lettere: "Sempre con te, a fianco di te, dentro di te, nei momenti belli e in quelli difficili, nelle salite, nelle discese e ancora nelle risalite. Tu sei amore".

L'operazione di Antonella Clerici, il racconto della conduttrice

Nei giorni scorsi Antonella Clerici aveva raccontato sui social di essersi dovuta operare d'urgenza per la rimozione delle ovaie dopo un controllo. Lo aveva fatto attraverso la pubblicazione di una foto, accompagnata da questa didascalia: "Giovedì scorso arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D'Alessio – ha scritto – Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene".