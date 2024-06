video suggerito

Il messaggio di Vittorio Garrone ad Antonella Clerici, operata alle ovaie: “Sempre con te, sei l’amore” “Sempre con te, nei momenti belli e in quelli difficili, nelle salite e nelle discese. Sei amore”. Vittorio Garrone ha dedicato un messaggio d’amore alla compagna Antonella Clerici, che si trova ora ricoverata dopo l’operazione di rimozione delle ovaie. I due sono una coppia dal 2016. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sono centinaia i commenti che Antonella Clerici ha ricevuto sui social dopo aver annunciato di essere ricoverata e di essersi operata alle ovaie. La conduttrice di È sempre Mezzogiorno si è mostrata in ospedale e ha raccontato cosa le è successo: "Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da li' parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie". Tra i messaggi d'affetto, anche quello del compagno Vittorio Garrone, al quale è legata dal 2016.

Il commento di Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici

Tra i commenti sotto l'ultimo post di Antonella Clerici, che annuncia di essersi operata alle ovaie e si mostra in ospedale, anche quello del compagno Vittorio Garrone. "Sempre con te, a fianco a te, dentro di te, nei momenti belli e in quelli difficili, nelle salite, nelle discese e ancora nelle risalite. Tu sei amore", ha scritto l'uomo, che non l'ha mai lasciata sola e l'ha accompagnata anche in questo momento di difficoltà.

L'amore di Antonella Clerici e Vittorio Garrone

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono una coppia dal 2016. Il loro primo incontro quando la conduttrice di È sempre Mezzogiorno aveva 52 anni, come ha raccontato al settimanale Chi, grazie a un'amica in comune: "Siamo uno lo specchio dell'altra, non era scontato incontrarci quando non eravamo più ragazzini". Oggi vivono nella loro casa ad Arquata, in Piemonte, con i rispettivi figli, quattro in totale. Clerici è madre di Maelle, nata dal precedente matrimonio con Eddy Martnes, mentre Garrone è padre di Beatrice, Luca e Agnese. "Il nostro segreto è che è stato uno di quegli incontri che capitano una volta su un miliardo. L'ho corteggiata per tre mesi con lettere d'amore profumate e cose di altri tempi, avevo paura di non essere alla sua altezza", ha spiegato lui a proposito del loro amore.