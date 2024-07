Antonella Clerici in convalescenza dopo l’intervento, è nella casa nel bosco con il compagno Vittorio Garrone

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Antonella Clerici è tornata a mostrarsi sui social dopo il ritorno a casa dall'ospedale. Lo scorso giugno la conduttrice di È Sempre Mezzogiorno ha subito un intervento d'urgenza alle ovaie in seguito a un controllo di routine. Passato qualche giorno, era stata dimessa ed era tornata nella sua Arquata Scrivia insieme al compagno Vittorio Garrone, che non l'ha mai lasciata sola.

La foto di Antonella Clerici in convalescenza con il compagno

A tre settimane di distanza dall'intervento alle ovaie a cui è stata sottoposta, Antonella Clerici è tornata a mostrarsi sui social e ha pubblicato uno scatto nella sua ‘casa nel bosco'. La conduttrice si trova ad Arquata Scrivia, dove ormai vive da anni con il compagno Vittorio Garrone, e sta trascorrendo il periodo di convalescenza insieme a lui immersa nella natura. Sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto di coppia, in cui entrambi si rilassano e sono sdraiati circondati dal verde delle piante. "Noi sotto il kako della casa nel bosco. Relax, campagna, natura, animali", ha scritto ad accompagnare la foto.

L'intervento alle ovaie e il ritorno a casa

Lo scorso 13 giugno Antonella Clerici aveva pubblicato una foto in ospedale facendo preoccupare i fan. La conduttrice aveva poi raccontati di essere stata operata d'urgenza alle ovaie: "Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie". Dopo aver passato qualche giorno in ospedale, era tornata a casa e aveva condiviso sui social un selfie, scrivendo: "Convalescenza". Clerici, quindi, ha scelto di riposarsi immersa nella natura, nella sua Arquata Scrivia, circondata dall'affetto del compagno Vittorio Garrone, che non l'ha mai lasciata sola. "Sempre con te, a fianco di te, dentro di te, nei momenti belli e in quelli difficili, nelle salite, nelle discese e ancora nelle risalite. Tu sei amore", era stato il suo commento su Instagram.