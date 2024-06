Greta Rossetti rompe il silenzio sulla rottura con Sergio D’Ottavi: “Non ho tradito nessuno”

video suggerito

Greta Rossetti rompe il silenzio sulla rottura con Sergio D'Ottavi. Sui social chiarisce che tra le motivazioni che hanno portato alla fine della relazione non c'è il tradimento, una conclusione alla quale erano arrivati in molti dopo il lungo messaggio lasciato da Sergio d'Ottavi nelle sue storie Instagram.

La replica di Greta Rossetti a Sergio D'Ottavi

Greta Rossetti è tornata sui social per chiarire la vicenda tra lei e Sergio D'Ottavi. Nelle storie di Instagram scrive di voler tenere per sé quanto accaduto: "Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle". Aggiunge di non avere intenzione di esplicitare i motivi del litigio, precisando solamente: "Non ho tradito nessuno e mai lo farei". Il messaggio si conclude con una, possibile, frecciatina a Sergio D'Ottavi: "Per il momento non aggiungo altro perché io non sbaglio presa dalla rabbia". In un'altra IG story, puntualizza: "Ho preferito aspettare prima di smentire per leggere la vostra cattiveria fino a che punto arrivasse e mi avete stupito… Troppo facile puntare il dito e massacrare operò pensate anche che di fronte a quei commenti c'è una persona che li legge. A me ormai non tocca più, ci sono abituate ma state attenti con chi lo fate perché è pericoloso". Poco dopo l'annuncio della rottura, infatti, D'Ottavi era tornato sui social per scusarsi:

Mi dispiace fortemente se la pubblicazione della motivazioni della storia riguardante me e Greta possano ledere la sua immagine, soprattutto per chi non conoscendo esattamente la realtà dei fatti possa fraintenderli. Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico.

Il messaggio di Sergio D'Ottavi su Instagram

Sergio D'Ottavi aveva scritto un lungo messaggio per annunciare la fine della storia con Greta Rossetti. In una storia pubblicata sul suo profilo social scriveva: "Non si possono costruire le fondamenta di un rapporto su menzogne, scappatelle, superficialità e mancanza di rispetto". Nei giorni scorsi alcuni indizi, come l'unfollow reciproco e la scomparsa di foto insieme, avevano fatto intuire che le cose nella coppia (che si è conosciuta nella casa del Grande Fratello) non stessero andando più bene.