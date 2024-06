video suggerito

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi fotografati insieme, lui ritratta: “Ho sbagliato i modi e le parole” Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si troverebbero insieme a Roma in queste ore. Stando a una foto pubblicata da Deianira Marzano su Instagram i due avrebbero pranzato insieme. Pochi minuti fa lui ha inoltre condiviso una nuova story in cui ritratta ammettendo di aver esagerato con le accuse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Sergio D'Ottavi torna a parlare della fine della storia con Greta Rossetti, ma nello stesso momento in cui ha postato una nuova story su Instagram, è stato fotografato in un bar, a Roma, insieme a lei. Dopo l'accusa di averlo tradito, era intervenuta Greta Rossetti per smentirlo. È stato lui, pochi minuti fa, a ritrattare spiegando che non ci sarebbe stato alcun tradimento fisico prima di ammettere di aver "sbagliato i modi e le parole" nel ‘comunicato social' pubblicato per annunciare la rottura.

Le parole di Sergio D'Ottavi

"In seguito alla pubblicazione della storia riguardante la fine tra me e Greta, ho ritenuto opportuno comunicarlo per rispetto nei confronti delle persone che ci seguivano. Ma allo stesso tempo sbagliando i modi e le parole (travisate completamente) le quali hanno portato ad esprimere giudizi totalmente infondati nei confronti miei e di Greta". Così Sergio D'Ottavi in una nuova story ha ammesso di aver esagerando nel primo sfogo condiviso ieri per annunciare la rottura con Greta Rossetti. Ha continuato: "Non accetto che esprimiate giudizi dando a Greta della poco di buono perché non è assolutamente così e io non ho mai detto questo. Ora vi chiedo di lasciarci il nostro momento, grazie".

La foto di Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi insieme a Roma

Dopo quanto accaduto nelle ultime 24 ore, i due si sarebbero incontrati. Entrambi si troverebbero a Roma e sarebbero stati fotografati mentre erano seduti in un bar della Capitale, in zona Ponte Milvio. La segnalazione è arrivata all'influencer del pettegolezzo online Deianira Marzano con foto in allegato: "Appena visto Sergio e Greta seduti a Ponte Milvio a mangiare. Ridono. Appena ho preso il telefono mi hanno guardato, mi sono vergognata" ha scritto la talpa. Non è chiaro se i due abbiano già trovato la pace o se si siano incontrati per chiarire la lite, prima di prendere due strade separate.

