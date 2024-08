video suggerito

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, vent'anni dopo ancora insieme: tutte le foto La coppia è in vacanza in Alta Badia con Aurora, il nipotino e i rispettivi figli. A vent'anni dalla loro separazione, la famiglia è tutta unita.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sono la cover story di Chi, in edicola questa settimana. Un racconto per fotografie della loro estate in Alta Badia in compagnia della figlia Aurora, del nipotino e dei loro rispettivi figli. Il servizio, firmato da Valerio Palmieri, pone l'accento sul fatto che a vent'anni di distanza dalla loro separazione, il loro legame è in realtà più forte che mai. Le foto sono state scattate a San Cassiano, in provincia di Bolzano.

Eros e Michelle, nonni sportivi con zaino in spalla

Nelle foto si vedono Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il quale porta il piccolo Cesare Augusto in uno zaino sulle spalle, e la sorella Sole, primogenita di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Nel servizio è possibile "ammirare" anche Eros e Michelle super sportivi con tanto di zaino in spalla, pronti per la passeggiata: "Una coppia di nonni super sportivi", leggiamo nel servizio. Un amore così grande, la famiglia: dopo la fine della loro storia, Michelle ed Eros continuano a restare uniti e a tenere saldo il legame fortissimo che hanno instaurato.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non hanno mai smesso di amarsi

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non hanno mai smesso di amarsi, a modo loro. Entrambi hanno cercato di ripartire da zero, creando una nuova famiglia, ma alla fine sono rimasti uniti. Michelle ha sposato Tomaso Trussardi e da lui sono nate Sole e Celeste. Anche Eros ha ‘bissato'. Dal matrimonio con Marica Pellegrinelli, poi naufragato, sono nati Gabrio Tullio e Raffaela Maria. La verità, come suggerisce anche l'articolo di Chi, è che forse sia Tomaso Trussardi che Marica Pellegrinelli hanno sempre un po' sofferto l'ombra di questa grande relazione alle spalle. E, adesso, eccolì lì, di nuovo insieme. Per la famiglia. Un'immagine destinata a far emozionare.

