Aurora Ramazzotti fa gli auguri alla sorella Raffaella, la foto con il figlio Cesare: “Ti amiamo tanto” Sui social la famiglia Ramazzotti Pellegrinelli fa gli auguri alla piccola Raffaella che oggi compie 13 anni. Papà Eros e mamma Marica hanno dedicato un post alla figlia, anche Aurora Ramazzotti ha aggiunto una foto tra le stories della sorella con il figlio Cesare: “Ti amiamo tanto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La figlia di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, Raffaella Maria, compie oggi 13 anni e sui social la famiglia l'ha omaggiata con dediche speciali. I genitori, separati dal 2019, hanno condiviso un post su Instagram, così come Aurora Ramazzotti che ha aggiunto una foto tra le stories che mostra la sorellastra con il figlio Cesare. La famiglia allargata è molto unita, lo scorso anno la figlia del cantante e Michelle Hunziker parlò della sorella Raffaella confessando che la sua nascita le aveva "cambiato la vita".

Aurora Ramazzotti per la sorella Raffaella: "Ti amo tanto"

"13 anni che ti amiamo tanto. Auguri Raffa, amore mio" ha scritto Aurora Ramazzotti tra le stories a corredo di una foto che mostra il piccolo Cesare, il figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, tra le braccia della zia Raffaella che oggi compie 13 anni. Lo scorso anno, sempre in occasione del compleanno della sorella, il volto televisivo raccontò che "la nascita di Raffaella mi ha cambiato la vita": essendo lei la prima dei suoi quattro fratelli, "mi ha insegnato, tra le tante cose, un amore che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno, l'amore fraterno", scrisse sui social.

Nelle ultime ore anche Marica Pellegrinelli ha fatto gli auguri alla figlia con un'immagine del passato, scattata quando la bimba era piccola: "13 anni di amore infinito. Auguri Raffa del nostro cuore", le parole.

La dedica di Eros Ramazzotti con la canzone di Elisa

Eros Ramazzotti con un post ha fatto gli auguri alla figlia. Ha condiviso il testo della canzone di Elisa, O forse sei tu, per Raffaella Maria. "Sarò Tra le luci di mille città. Tra la solita pubblicità. Quella scusa per farti un po’ ridere. E io sarò quell’istante che ti porterà una piccola felicità, quella stupida voglia di vivere sempre. Raffa 13 il tuo Papi", le parole a corredo di una foto della ragazza al mare.