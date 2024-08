Diletta Leotta festeggia i suoi 33 anni e il primo compleanno di Aria, la dolce dedica di Loris Karius

video suggerito

Il 16 agosto è un giorno davvero importante in casa Leotta-Karius, dal momento che ci sono ben due compleanni da festeggiare: quello di Diletta Leotta e anche quello della sua piccola Aria che ha compiuto il suo primo anno di vita. Immancabile la dedica del neo sposo e papà, Loris Karius, che ha condiviso su Instagram un bel messaggio per la sua dolce metà e la sua bambina.

La dedica di Loris Karius per Diletta Leotta e la piccola Aria

Dopo aver trascorso parte delle loro vacanze in Sicilia, una location altrettanto spettacolare come quella della Sardegna accoglie i festeggiamenti di Diletta Leotta per il suo 33esimo compleanno. La showgirl, infatti, ha organizzato una cena con gli amici più stretti, approfittando di Ferragosto, per poi spegnere le candeline, come si vede in un video pubblicato sui social. Ma il 16 agosto, da quando è nata Aria, non può che essere un giorno a lei dedicato e, infatti, la festa più importante è proprio per la piccola di casa. Non poteva mancare, per questo doppio evento, una dedica ad hoc da parte del papà, nonché marito della conduttrice di Dazn, che su Instagram, condividendo alcuni scatti di queste ore scrive: "Che bella giornata per festeggiare il primo compleanno della mia piccola principessa Aria e anche il compleanno della mia bellissima moglie".

Le parole di Diletta Leotta per la figlia Aria

La bimba ha ricevuto una festa degna di una principessa. Le decorazioni rosa e bianche, tra palloncini e la scritta "AriaRose" ovunque, con muffin, macarons e gelati per chiunque fosse accorso dalla piccola di casa per farle gli auguri in questo giorno così speciale. Immancabili le foto di rito con mamma e papà, più che felici per questo primo anno trascorso insieme. Diletta Leotta, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che racchiude tutti i momenti trascorsi insieme alla sua famiglia quest'anno, dalla nascita di Aria, passando per il matrimonio con il suo Loris, e ha scritto a corredo di queste bellissime immagini: "Sei il regalo più bello che la vita mi ha fatto. Auguri a noi amore mio".