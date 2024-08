video suggerito

Carlos Maria festeggia il compleanno con il padre Fabrizio Corona, lontana Nina Moric: "Fa troppo male" Carlos Maria, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, sta trascorrendo il suo 22esimo compleanno insieme al padre in Sicilia. Lontana invece la madre che, su Instagram, ha voluto condividere un pensiero rivolto al figlio: "Ti amerò sempre, un amore incondizionato. Fa troppo male".

A cura di Elisabetta Murina

L'8 agosto Carlos Maria Corona compie 22 anni. Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric si trova ora in vacanza in Sicilia con il padre, mentre la madre è assente dai festeggiamenti perché non se la sarebbe sentita di raggiungerli. La showgirl e il ragazzo erano stati lontani per anni e si erano riavvicinati lo scorso ottobre, quando a fare il primo passo era stato proprio Carlos. Sui social entrambi i genitori hanno pubblicato un pensiero rivolto al neo 22enne, ma gli stati d'animo dei due sono piuttosto diversi.

Le parole di Nina Moric per il compleanno del figlio

Nina Moric è lontana da Carlos Maria nel giorno del suo compleanno. Il ragazzo si trova infatti in Sicilia con il padre e la compagna Sara Barbieri, incinta, per trascorrere qualche giorno di vacanza. Nonostante la distanza fisica che la fa soffrire, Moric ha condiviso su Instagram un pensiero rivolto al figlio, ribadendogli l'amore che prova nei suoi confronti:

Ricordo il momento in cui sei nato. Il dottore ti ha messo fra le mia braccia e io ho capito che stavo tenendo l'amore più gtande della mia vita. Sono passati tanti anni da quel giorno. Ma l'amore è sempre lo stesso. Non cambierà mai. Amore mio oggi è un giorno speciale. È il tuo compleanno. Un giorno che va celebrato, ma io ti celebro tutti i giorni. Anche questo non cambierà mai. C'è tanto altro ancora che potrei scrivere, ma non lo farò. Tutto quello di cui hai bisogno è sapere che ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre. Un amore senza riserve e incondizionato.

"Fa troppo male", ha poi aggiunto la showgirl, riferendosi al fatto di non poter essere insieme al figlio. Pare che abbia scelto lei di non partire perché starebbe attraversando un momento personale non facile.

Fabrizio Corona festeggia con Carlos Maria

Anche Fabrizio Corona ha condiviso alcune immagini in occasione del compleanno di Carlos Maria. Padre e figlio si mostrano insieme in un ‘momento beauty', entrambi con dei patch sotto agli occhi e intenti a prepararsi. "Auguri Carlos Maria. Per sempre insieme, fino alla fine dei miei giorni", ha scritto l'ex re dei paparazzi ad accompagnare alcuni video e foto con il neo 22enne. Il ragazzo è affetto da alcuni problemi psichiatrici e per questo vive in comunità per la maggior parte del tempo. Per il suo compleanno, però, ha raggiunto il padre in Sicilia.