video suggerito

Clizia Incorvaia alla figlia Nina: “Siamo due guerriere, non è stato facile per te accettare la separazione da papà” Clizia Incorvaia ha scritto una lunga e intensa lettera alla figlia Nina, la sua primogenita nata dal matrimonio con Francesco Sarcina. L’occasione è stata il compleanno della bambina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Clizia Incorvaia ha pubblicato su Instagram una dedica per Nina. Parole cariche di amore per la figlia avuta nel 2015 da Francesco Sarcina e che in questi giorni ha festeggiato il suo compleanno. La quarantatreenne è reduce dal matrimonio con Paolo Ciavarro. Nel 2022 è nato Gabriele, con cui Nina ha instaurato un bellissimo rapporto.

La lettera di Clizia Incorvaia alla figlia Nina

Clizia Incorvaia, in occasione del compleanno della figlia Nina, ha pubblicato su Instagram una serie di foto che ritraggono la bambina insieme a lei. Agli scatti ha allegato una lettera per la figlia:

Cara Nina, siamo state complici dal primo istante in cui sei venuta al mondo e ti ho sempre resa partecipe della mia vita di donna, mamma e lavoratrice! Mi ricordo ancora quando durante la tua prima Milano Fashion Week (avevi un anno e mezzo) stavi per interrompere lo show per sfilare e ballare con le modelle…devo ammettere che ho sudato freddo!

La fine del matrimonio con Francesco Sarcina e la reazione di Nina

Nel corso della sua lettera, Clizia Incorvaia ha anche ricordato il momento in cui ha comunicato alla figlia Nina, che il matrimonio con suo padre – Francesco Sarcina – purtroppo era finito: "A Miami in viaggio insieme, ti ho spiegato della separazione da tuo papà, lo so, non è stato facile accettarlo. Abbiamo affrontato come due guerriere tante cose belle e brutte… hai accolto con amore e con una “sana gelosia” la nascita di tuo fratello Gabri, che ami sopra ogni cosa". La modella e influencer ha concluso la lettera rimarcando quanto sia orgogliosa di essere la madre di una bambina meravigliosa come la sua Nina:

Abbiamo imparato insieme a “danzare sotto la pioggia”. Sono felice di essere la tua mamma. Ti amo più del cielo, del mare e le stelle! (Tu sai!)

Tra i tantissimi commenti al post, anche quello della zia Micol Incorvaia, che ha definito Nina come una sorella per lei: "Tanti auguri a mia sorella Nina".