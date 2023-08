Aurora Ramazzotti con la sorella Raffaella per i suoi 12 anni: “Mi hai insegnato l’amore fraterno” Aurora Ramazzotti è stata raggiunta in Sardegna dai due fratelli, Raffaella e Gabrio, figli di Marica Pellegrinelli ed Eros. La prima ha compiuto 12 anni e lei ne ha approfittato per condividere le foto della reunion e una dolce dedica.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo le vacanze estive in Sardegna e sui social non esita a documentarne tutti i dettagli, dalla partenza in aereo col piccolo Cesare ai pomeriggi di relax in casa, fino ad arrivare ai look griffati da mare. A farle compagnia non ci sono solo mamma Michelle Hunziker, il compagno Goffredo Cerza e le piccole Sole e Celeste ma anche gli amici del cuore Tommaso Zorzi e Sara Daniele. Nelle ultime ore, inoltre, ha ricevuto “a sorpresa” la visita degli altri suoi due fratelli, figli di Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti. La maggiore, Raffaella, ha compiuto 12 anni e su Instagram ha ricevuto proprio da Aurora una dolcissima dedica di compleanno.

La reunion di Aurora e Raffaella Ramazzotti

La reunion tra Raffaella e Aurora è andata in scena nelle ultime ore ed è stata immortalata con alcuni teneri scatti condivisi sui social. L’influenzar indossa semplicemente un micro bikini nero, mentre la sorella un completino sportivo con pantaloncini di spugna a vita alta e canotta crop gialla. Quest’ultima ha gli stessi capelli nocciola e la stessa silhouette slanciata di mamma Marica e non sorprende che a soli 12 anni sembri essere già più alta di Aurora Ramazzotti. La ragazzina, accompagnata anche dal fratello Gabrio Tullio, ha posato con il piccolo Cesare tra le braccia, dando vita a un ritratto di famiglia (allargata) davvero adorabile.

Raffaella e Gabrio Ramazzotti col piccolo Cesare

Le dolci parole di Aurora

In occasione del 12esimo compleanno di Raffaella, Aurora Ramazzotti ha scritto: "Si può dire che la nascita di Raffaela mi abbia realmente cambiato la vita. È stata la prima dei miei quattro fratelli, è arrivata dopo 14 anni da figlia unica e mi ha insegnato, tra le tante cose, un amore che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno: l’amore fraterno. È quell’amore che ti insegna a condividere, a mettere in prospettiva, a crescere. Dal momento in cui l’ho tenuta tra le mie braccia ogni paura è svanita lasciando spazio a nuove sensazioni mai provate prima e dando inizio una nuova me. Oggi Raffa compie 12 anni e prenderla in braccio è sempre più difficile, anzi, tra poco sarà più alta di me. Oggi prende lei in braccio mio figlio e mi ricorda di quanto sia straordinaria la vita". Così facendo, Aurora ha commosso i fan, dando prova del fatto che l'amore fraterno riesce a superare ogni ostacolo, rimanendo incondizionato al di là dei propri genitori.