Aurora Ramazzotti, la nuova borsa da mare è micro (e costa oltre mille euro) Aurora Ramazzotti in vacanza non ha alcuna intenzione di rinunciare al lusso. Per andare al mare ha abbinato un completo multicolor a una micro bag griffata: ecco quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti si sta godendo le vacanze estive al termine di un anno carico di emozioni: ha raggiunto molti successi professionali, è apparsa spessissimo in tv ed è diventata mamma del piccolo Cesare, sperimentando le gioie e i dolori di questa nuova esperienza da genitore. Ora è volata in Sardegna con la famiglia al completo e con gli amici più cari e, sebbene rimanga spesso a casa col bimbo, è felice di aver "staccato la spina" dalla normale routine cittadina. Nelle ultime ore ha fatto un piccolo riassunto social del suo mese di luglio e gli appassionati di moda di sicuro avranno notato un dettaglio super glamour nascosto nel look da mare.

Il look multicolor di Aurora Ramazzotti

Da quando è arrivata in Sardegna Aurora Ramazzotti è più attiva che mai e, tra outfit vitaminici e sue foto da piccolissima sulla prima carta d'identità svizzera, sta provando a mantenere un rapporto diretto con i followers. Nell'album in cui ha fatto un recap del mese di luglio ha inserito diversi dei suoi look balneari, da quello con due pezzi blu e cappello di paglia oversize a quello con la t-shit "irriverente" scelto per la partenza. Ad attirare le attenzioni è stato però un completo da spiaggia multicolor dal sapore etnico. L'influencer ha abbinato un reggiseno drappeggiato a fascia dall'effetto sfumato a una gonna pareo in tinta, a vita alta e con lo spacco laterale.

Candy Jolie di Bottega Veneta

Aurora Ramazzotti dice addio alle maxi borse da mare

Aurora ha completato il tutto con occhiali da sole, espadrillas e maxi treccia, anche se a fare la differenza è stata la borsa. Niente shopper o borse di paglia oversize, per andare al mare ha puntato tutto su una micro bag. Si tratta di una mini borsa color senape firmata Bottega Veneta, per la precisione la Candy Jodie in pelle goffrata lucida con motivo intrecciato e manico. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale viene venduta a 1.400 euro. Certo, a parte lo smartphone probabilmente non riesce a contenere nulla, ma l'effetto glamour è assicurato. Aurora ha così aggiunto un tocco fashion e lussuoso alla sua scelta balneare, dando prova del fatto che la nuova vita da mamma non ha modificato le sue vecchie passioni.