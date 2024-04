Elettra Lamborghini a Miami: dà il via all’estate col costume griffato da mille euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

È ormai da tempo che Elettra Lamborghini si è presa una pausa dalla tv: fatta eccezione per un unico programma comico su Canale 8, Only Fun, preferisce godersi la vita matrimoniale con Afrojack lontana dai riflettori. Da qualche mese è con lui a Miami e lo segue regolarmente a tutti i festival e ai concerti di cui è protagonista, non esitando a documentare le esperienze con foto e video social. Per lei, dunque, la Pasqua appena passata è stata un tantino anti-convenzionale. Niente abiti primaverili, complici le temperature calde del luogo, ha trascorso le sue giornate al mare, approfittandone per mostrare ai followers il suo nuovo costume griffato.

La Pasqua a Miami di Elettra Lamborghini

L’avevamo lasciata mentre fotografava il suo nuovo anello da piede tempestato di scintillanti diamanti, ora ritroviamo Elettra Lamborghini in una nuova versione extra lusso. Per augurare una buona Pasqua ai followers ha posato seduta sul balcone sullo sfondo del lungomare di Miami in compagnia di Afrojack e della sua cagnolino. Per l’occasione non ha rinunciato allo stile sofisticato e appariscente che da sempre la contraddistingue, sorprendendo per l'ennesima volta i fan. L’ereditiera ha infatti sfoggiato un look balneare firmato Louis Vuitton iconico e sensuale destinato a diventare l’oggetto del desiderio delle fashion addicted più incallite.

Elettra Lamborghini in Louis Vuitton

Elettra Lamborghini col costume griffato

Il costume di Elettra Lamborghini è un modello intero in jersey da bagno decorato all-over con il classico motivo Monogram simbolo della Maison. È contraddistinto da una vestibilità che mixa stile sportivo e retrò: ha le spalline doppie che si incrociano sulla schiena e una zip dorata sul davanti che permette di rendere la scollatura più o meno generosa.

Costume Louis Vuitton

Quanto costa? Al momento è disponibile solo sulla versione americana del sito di Louis Vuitton, dove viene venduto a 1.010 dollari, ovvero quasi mille euro. Capelli sciolti, piercing e tatuaggi in mostra e sorriso stampato sulle labbra: Elettra sembra essere già prontissima per dare il via all’estate 2024.