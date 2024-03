Elettra Lamborghini ha un nuovo anello di diamanti ma lo indossa al piede Elettra Lamborghini è a Miami col marito Afrojack e sui social ha mostrato il nuovo gioiello prezioso entrato a far parte della sua collezione, di cosa si tratta? Di un maxi anello di diamanti che però va indossato al piede. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È da diversi anni che Elettra Lamborghini ha ridotto drasticamente le sue apparizioni televisive: fatta eccezione per il comic show Only Fun, è praticamente impossibile vederla nel piccolo schermo. Nonostante ciò, continua a essere molto attiva sui social, dove non perde occasione per documentare tutti i suoi impegni professionali, dalla preparazione del tour ai nuovi progetti. Per quale motivo ha rinunciato al mondo dello spettacolo? Ha preferito dedicarsi alla vita matrimoniale con Afrojack, non esitando a seguirlo in giro per il mondo per i suoi show all’insegna della musica dance. Da qualche tempo a questa parte i due sono a Miami ma solo di recente l’ereditiera ha mostrato il nuovo regalino prezioso che ha ricevuto.

Elettra Lamborghini con le ciabattine griffate

Ieri Afrojack ha suonato sul main stage dell’Ultra Music Festival e sua moglie Elettra Lamborghini ha seguito lo show dal privè in compagnia della suocera. I due hanno trascorso l’intera giornata con la famiglia di lui, immortalandosi felici e spensierati tra giri in barca e brindisi.

Elettra Lamborghini con la famiglia di Afrojack

Se il dj ha optato per un look cozy con t-shirt bianca, pantaloni della tuta beige e camicia coordinata decorata all-over con il logo di Louis Vuitton, l’ereditiera ha preferito un lungo abito a sirena blu navy, un modello aderentissimo che le ha fasciato le forme esplosive. Niente tacchi, ha preferito le comode ciabattine Oran di Hermès (prezzo 595 euro), così da potersi godere al 100% lo show.

Elettra Lamborghini con le ciabatte Oran di Hermès

Elettra Lamborghini col maxi diamante al piede

Una volta tornata a casa Elettra ha rivelato il nuovo accessorio prezioso che è entrato a far parte della sua collezione di gioielli: un anello da piede. Al secondo dito ha infatti sfoggiato un modello anello in oro bianco e diamanti, la fascetta è doppia e tempestata di pietre preziose e al centro c’è incastonato un enorme diamante dal taglio ovale. Al momento l’ereditiera non ha rivelato nulla sul prezioso, non si sa né se si tratta di un gioiello personalizzato appositamente per lei, né tanto meno se è un dolce regalo del marito Afrojack, l’unica cosa certa è che si è “meritato” un primo piano social. Si tratterà di un simbolo di amore eterno?

L'anello da piede di Elettra Lamborghini