Perché la regina Camilla ha il piede fasciato Piccolo incidente per la regina Camilla, che però non le ha impedito di portare avanti gli impegni in programma durante la visita a Guernsey.

A cura di Giusy Dente

Camilla col piede fasciato

Dopo la visita a Jersey, Carlo e Camilla si sono spostati a Guernsey: è il loro primo tour delle Isole del Canale (nel canale della Manica) da quando sono stati incoronati re e regina. Ci erano stati l'ultima volta nel 2012, anno del Giubileo di Diamante della defunta regina Elisabetta II, per celebrare il suo 60esimo anniversario di regno. All'atterraggio dell'elicottero sono stati accolti con le campane della chiesa suonate a festa e con 21 colpi a salve sparati a Castle Cornet. Jersey e Guernsey non fanno parte del Regno Unito, ma sono possedimenti autonomi della Corona britannica: la seconda isola è quella dove fu esiliato Victor Hugo, qui scrisse I miserabili. All'arrivo della coppia reale molti hanno notato un dettaglio al piede della regina, fasciato con una benda.

Cosa è successo a Camilla

Re e regina a Guernsey si sono fermati a salutare la folla al loro arrivo, per poi proseguire la giornata nei vari impegni istituzionali previsti. Per le strade, Camilla è apparsa un po' affaticata, più volte ha utilizzato l'ombrello per aiutarsi e sorreggersi. È stato impossibile non notare il dettaglio del piede destro fasciato. Nulla di grave, difatti la regina ha rispettato tutti il programma della giornata: nulla le ha impedito di camminare per le strade, di ringraziare coloro che erano giunti sul posto per omaggiare la coppia.

Camilla in Fiona Clare

La regina ha solo riportato una leggera distorsione alla caviglia il giorno precedente, nulla di preoccupante. L'incidente è avvenuto durante la tappa a Jersey. Camilla stava mangiando un gelato quando un membro del team ha fatto allontanare in fretta sia lei che Carlo, per motivi di sicurezza, conducendoli al vicino Pomme d'Or Hotel. Le indagini successive hanno subito confermato che si trattava di un falso allarme, dunque il programma è ripreso poco dopo come prestabilito.

La regina Camilla

Il look della regina

La regina per l'occasione è andata sul sicuro, sfoggiando il colore che indossa più di tutti: il blu royal. Ha puntato sul suo brand del cuore, quello di cui indossa quasi sempre le creazioni nelle occasioni formali, le visite di Stato, i viaggi istituzionali: abito in crepe di seta e cappotto di Fiona Clare, abbinato a un paio di scarpe col tacco beige dalla punta nera Chanel e borsa coordinata di Charlotte Elizabeth. Ha completato l'outfit con un paio di orecchini di diamanti e una splendida collana con quattro fili di perle, entrambi tra i suoi preferiti e già indossati in altre occasioni. Al polso anche l'ormai inconfondibile bracciale portafortuna Van Cleef & Harpers, da cui non si separa mai.