La spilla a forma di trifoglio di Camilla: vale quasi 30mila euro ed è un omaggio a Elisabetta II La regina Camilla è volata in Irlanda per un mini tour reale. Ieri ha fatto visita a Belfast e ne ha approfittato per sfoggiare un look a tema: ecco il significato della spilla preziosa a forma di trifoglio.

A cura di Valeria Paglionico

Re Carlo III è a Londra alle prese con le cure contro il cancro ed è per questo che ha ridotto drasticamente le sue apparizioni pubblico. A prendere il suo posto è stata la moglie Camilla che, ormai portata a termine la vacanza che si era concessa diverse settimane fa, è tornata ad apparire in pubblico regolarmente, rappresentando in modo ufficiale la corona mentre i media sembrano preoccuparsi solo del "Kategate". Da due giorni la monarca è volata in Irlanda del Nord per un "mini tour reale" e ne ha approfittato per sfoggiare dei look a tema che nascondono dei significati simbolici: ecco cosa ha indossato per l'evento a Belfast di cui è diventata protagonista ieri.

Perché Camilla si è vestita di verde in Irlanda

Ieri la regina Camilla ha trascorso la giornata a Belfast in occasione del tour reale organizzato in Irlanda pochi giorni dopo San Patrizio. Come da tradizione, ha scelto un look a tema: ha puntato tutto sul verde, il colore simbolo del paese, con un raffinato cappotto di Bruce Oldfield, lo stilista che aveva firmato il suo abito dell'incoronazione.

Camilla in Bruce Oldfield

Si tratta di un modello unico e personalizzato, contraddistinto all-over da dei decori di velluto in tinta a forma di foglia. Il dettaglio che non è passato inosservato? Mentre la sovrana incontrava il co-proprietario della Knotts Bakery, il suo dolcissimo figlio Fitzwilliam Corrie-Salmon ha fatto una piccola "incursione" di fronte i riflettori, lasciandosi immortalare sorridente ed elegante in un mini smoking con tanto di papillon.

L'intrusione del piccolo Fitzwilliam Corrie-Salmon

La storia della spilla a trifoglio

Nel look di Camilla non è mancato un gioiello prezioso e dal profondo significato simbolico. Da sempre appassionata di spille scintillanti, anche in questa occasione ne ha scelta una che ha attirato tutte le attenzioni dei media: è a forma di trifoglio, realizzata con tre grosse pietre turchesi circondate da diamanti. Stando a quanto dichiarato dagli esperti reali, si tratterebbe di un regalo di nozze che le fece la regina Elisabetta II dopo il matrimonio con Carlo (non a caso Camilla l'aveva già indossata nel 2019) e il suo valore si aggirerebbe intorno alle 25.000 sterline, ovvero circa 29.000 euro. La scelta di stile della sovrana è risultata decisamente anti-convenzionale: se di solito le donne di casa Windsor scelgono dei trifogli (simbolo di San Patrizio) con smeraldi e oro giallo, lei ha preferito le pietre turchesi, aggiungendo un tocco di novità alla tradizione.

La spilla a forma di trifoglio