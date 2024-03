La regina Camilla torna in pubblico: l’abito turchese per l’evento a Westminster Dopo una breve pausa dai doveri che la stanno assorbendo nell’ultimo periodo ora che è uno dei membri della famiglia reale più attivi, la moglie di Carlo III è tornata agli impegni ufficiali accanto al principe William per il Commonwealth Day e lo ha fatto indossando un colore sgargiante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

La regina Camilla

Da terzo incomodo nel matrimonio tra Lady Diana e il principe Carlo a vera e propria reggente del regno. Si può dire che la regina Camilla di strada ne abbia fatta, dimostrando a quelli che non la credevano adatta, che il ruolo accanto al sovrano del Regno Unito le calza alla perfezione. Lo ha dimostrato nell'ultimo mese, in cui ha guidato le redini della monarchia dopo che il re si è ritirato per affrontare le cure contro il cancro e Kate Middlton è in convalescenza dopo un intervento all'addome; ad aiutarla nemmeno il principe William, che ha preferito stare accanto alla moglie, riducendo la sua agenda. Con 13 eventi ufficiali di fila anche lei, però, ha accusato la stanchezza e ha chiesto una vacanza per riprendersi dalle tante mansioni pubbliche che l'hanno impegnata in questo periodo. Dopo una decina di giorni di riposo è tornata ai suoi doveri istituzionali, aprendo oggi, accanto a William, la processione per il Commonwealth Day.

La regina Camilla e il principe William

Il look di Camilla per il Commonwealth Day

La regina Camilla ha percorso con il principe William la navata della Westminster Abbey sfoggiando un abito turchese; la moglie di Carlo III spiccava tra i partecipanti grazie a quel colore così acceso. Sul cappotto della sovrana è è stata posta una grande spilla azzurra, probabilmente un acquamarina, raffigurante un cuore rovesciato a da cui pende, attaccato a una catenella, lo stesso simbolo nella posizione canonica.

La regina Camilla

Il cappello, decorato da un'applicazione geometrica, era dello stesso colore dell'outfit. A completare il look gli immancabili stivali neri che la regina ama indossare e che ormai sono il passepartout di tutte le sue mise, abbinati a un paio di di guanti di pelle e una clutch dello stesso colore.

La regina Camilla e il principe William

Il messaggio registrato di re Carlo

Il sovrano, però, ha voluto presenziare almeno virtualmente e non ha delegato a nessuno il discorso di apertura. Re Carlo ha registrato un messaggio per i 56 paesi che fanno parte del Commonwealth, l'associazione intergovernativa nata dopo lo scioglimento dell'Impero Britannico e che riconosce ancora il monarca del Regno Unito.