La regina Camilla ama il lusso italiano: quanto costa la borsa intrecciata

A cura di Beatrice Manca

Anche per i reali inglesi si avvicina la data delle vacanze estive. Prima di ritirarsi nella campagna scozzese e godersi la pace di Balmoral, però, la regina Camilla aveva un ultimo impegno in agenda: una visita al Redwings Horse Sanctuary a Great Yarmouth. Per l'occasione la moglie di re Carlo ha optato per un abito blu fantasia, abbinato a una borsa color crema intrecciata. Le fashion addicted l'avranno sicuramente riconosciuta: è tra le it-bag più amate dalle influencer e dalle star!

La borsa di Bottega Veneta della regina Camilla

Nonostante sia quasi agosto, l'estate inglese è particolarmente inclemente e piovosa: la regina si è riparata dall'acquazzone con un ombrello trasparente abbinato al trench, poi sostituito da una mantella blu abbinata al vestito. Ma il dettaglio che ha attirato l'attenzione sul suo look è sicuramente la borsa firmata Bottega Veneta. La casa di pelletteria italiana negli ultimi anni è diventata un nome di riferimento nel fashion system, conquistando influencer, star di Hollywood e reali. In questo caso però Camilla ha dimostrato una certa oculatezza: la borsa, che costa oltre 2mila euro, è stata già indossata più e più volte.

La passione di Camilla per la moda italiana

Il guardaroba della regina Camilla contiene quasi esclusivamente abiti di atelier britannici: non potrebbe essere altrimenti, visto il ruolo che ricopre. Una regina dev'essere al di sopra delle mode e valorizzare la moda locale: nel suo armadio ci sono moltissimi pezzi di Bruce Oldfield e Fiona Clare. Con gli accessori, però, la moglie di Carlo III si permette una certa libertà: oltre alla borsa di Bottega Veneta la collezione di lusso della regina comprende anche una borsa Chanel e alcuni modelli di Fendi. La pelletteria italiana è particolarmente apprezzata dai reali: tra le calzature che indossa di più ci sono le scarpe di Eliot Zed, realizzate in Italia. Anche la moda ha una sua diplomazia!