Camilla sfida la pioggia: segue la tradizione di Elisabetta con l’ombrello coordinato al trench Camilla ha fatto visita a un ente di beneficenza che tutela i cavalli. Ha fronteggiato la pioggia con un ombrello coordinato al look (come faceva Elisabetta).

A cura di Giusy Dente

Camilla in Fiona Clare

Bagno di folla per la regina Camilla, che ha sfidato la pioggia per visitare il Redwings Horse Sanctuary a Great Yarmouth, dove i fan reali si sono riuniti per salutarla. Nel Norfolk è stata accolta dalla pioggia, ma fortunatamente aveva il look adatto per fronteggiarla.

Camilla tra i cavalli

La natura, gli animali, il clima: la regina Camilla condivide col marito queste passioni. Sono temi che stanno molto a cuore a entrambi e sono in prima fila per la tutelare l'ambiente. Di recente hanno partecipato insieme a una festa a Lancaster House per celebrare il 20esimo anniversario di Elephant Family, un'organizzazione benefica impegnata per la conservazione della fauna selvatica, degli elefanti in particolare. Hanno anche indossato delle maschere a tema.

Camilla al Redwings Horse Sanctuary

Poi è stata la volta del viaggio in un centro di alpaca a Brecon, durante un tour del Galles. Oggi, invece, la regina (in solitaria) ha fatto visita al Redwings Horse Sanctuary presso Anna Sewell House, il luogo di nascita di Anna Sewell (l'autrice di Black Beauty – autobiografia di un cavallo). L'ente di beneficenza si ispira proprio alla passione della scrittrice per gli animali, ne prosegue idealmente la missione di tutela.

Camilla in Fiona Clare

Difatti si prende cura di circa 1500 tra cavalli, pony, asini e muli, tratti in salvo in tutto il Regno Unito. Al suo arrivo, Camilla è stata accolta dalla signora Lynn Cutress, l'amministratore delegato di Redwings. Ha avuto modo di fare un tour del luogo e di conoscere il personale e i volontari dell'ente di beneficenza. Poi, ovviamente, ha avuto modo di incontrare anche i pony.

Camilla con l’ombrello trasparente

Il look di Camilla

Per l'occasione la regina ha indossato un abito bianco e blu a fantasia: si tratta di una creazione personalizzata, realizzata su misura per lei, dal suo brand del cuore. La maggior parte dei suoi look, infatti, sono firmati dalla stilista Fiona Clare. Ha abbinato il vestito a un paio di scarpe beige col tacco basso e a un trench impermeabile dello stesso colore. Per far fronte al clima piovoso, ha portato con sé un ombrello speciale. Si tratta sempre dello stesso iconico accessorio, un ombrello a cupola trasparente con fascia colorata sulla parte larga.

È l'ombrello che portava sempre con sé anche la regina Elisabetta. Lei in particolare amava abbinarlo ai suoi look: di volta in volta, l'ombrello differiva unicamente per il colore della fascia, che richiamava sempre quello del vestito. Camilla ha sfoggiato un ombrello trasparente con fascia nera dopo la morte della sovrana, in una delle prime uscire da regina (quando vestiva di nero in segno di lutto). Stavolta la fascia è color argento, tonalità neutra perfetta per l'impermeabile.