Perché la regina Camilla usa sempre un ombrello trasparente (proprio come Elisabetta II) Come Elisabetta II anche la regina Camilla in caso di pioggia usa sempre lo stesso ombrello: modello a cupola trasparente, con un unico tocco di colore.

A cura di Giusy Dente

Il re e la regina si trovano a Edimburgo, dove hanno dato avvio agli impegni di questa settimana, che sarà densa di appuntamenti. Si tratta infatti della Holyrood Week, che tradizionalmente viene organizzata ogni anno per celebrare la cultura scozzese. Stavolta per Carlo e Camilla è la prima volta nelle vesti di re e regina: è una sorta di "seconda incoronazione" per loro. Dovranno presenziare alla lunga serie di eventi organizzati in tutto il Paese. Al termine della Holyrood Week partiranno alla volta di Balmoral, dove trascorreranno le vacanze estive. La prima giornata è stata uggiosa: Camilla ha fronteggiato la pioggia con un accessorio must del suo guardaroba.

Re e regina in Scozia, nel ricordo di Elisabetta II

La coppia reale si trova in Scozia per le celebrazioni della Holyrood Week. Per loro è la prima visita ufficiale nel Paese dall'Incoronazione dello scorso 6 maggio ed è stata fino ad ora ricca di incontri e cerimonie importanti. Innanzitutto si è svolta la solenne Ceremony of the Keys: a Carlo III sono state consegnate le chiavi della città di Edimburgo. Carlo e Camilla hanno anche fatto visita ai Jubilee Gates che sono stati installati all'ingresso di Abbey Yard l'anno scorso, proprio in occasione del Giubileo di Platino di Elisabetta II. Infine Carlo III è anche salito a bordo del Royal Yacht Britannia, tanto amato dalla defunta madre.

Il look di Camilla (con ombrello a cupola)

Camilla per l'occasione ha scelto un outfit sofisticato e di classe: un trench beige con scarpe abbinate. Vista la leggera pioggerellina che ha bagnato la città, si è protetta col solito ombrello che usa sempre in questi casi: un ombrello trasparente. Perché trasparente? Non si tratta in realtà di un suo vezzo, ma di una regola ben precisa del dress code reale, a cui Elisabetta II era particolarmente legata. Un ombrello trasparente piuttosto che colorato consente di rendere sempre visibile la regina, anche tra la folla. Il marchio Fulton è il fornitore ufficiale della royal family, creatore dell'accessorio tanto caro a Elisabetta II. Il brand ha anche svelato che la regina faceva pervenire loro dei campioni dei suoi abiti, così da permettere la realizzazione di ombrelli perfettamente coordinati.

All'ombrello trasparente, infatti, applicavano una fascia colorata da abbinare all'outfit: fascia rossa, blu, verde e così via, a seconda del look. Il brand produce l'ombrello in una particolare forma: il modello Birdcage (gabbia di uccello). È un modello a cupola, che permette di ripararsi al meglio coprendo per intero le spalle.

L'ombrello sfoggiato oggi in Scozia da Camilla reca anche il tradizionale nastro, in colore chiaro proprio come l'outfit. In una precedente occasione, invece, l'ombrello aveva il nastro nero, coordinato al look total black. Camilla sta portando avanti la tradizione.