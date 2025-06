video suggerito

Come sarà il memoriale dedicato alla regina Elisabetta II: il significato simbolico dell’opera A due anni dalla morte di Elisabetta II, è stato scelto il progetto da realizzare al St. James’ Park di Londra per commemorarla: ecco come sarà fatto il monumento dedicato alla regina. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foster + Partner

La regina Elisabetta II è morta nel settembre del 2022 ma, nonostante ciò, continua a essere nel cuore dei sudditi e di tutti coloro che hanno amato il suo stile iconico. È stata la sovrana più longeva della storia britannica, ha superato ogni tipo di ostacolo, dalle faide familiari alla pandemia, è diventata il simbolo per eccellenza dell'Inghilterra, conservando sempre intatto il suo animo anti-convenzionale e rock. Chi, ad esempio, non ricorda i suoi completi colorati e i suoi ombrellini trasparenti? Non sorprende, dunque, che ad anni di distanza dalla sua scomparsa il governo inglese abbia deciso di dedicarle un enorme monumento commemorativo: ecco tutti i dettagli del progetto.

Come sarà fatto il monumento commemorativo dedicato a Elisabetta II

Era da tempo che era stato aperto un bando per trovare il progetto ideale da realizzare al St. James' Park di Londra per commemorare la compianta regina Elisabetta II ma solo nelle ultime ore è stato annunciato il vincitore: sarà lo studio di architettura Foster + Partner a firmare il monumento dedicato alla sovrana.

Foster + Partner

Il piano prevede la creazione di un ponte traslucido che permetterà ai visitatori di passeggiare attraverso meravigliosi giardini (dove verrà installata anche una statua del principe Filippo). La balaustra in vetro fuso rievocherà il design della tiara di diamanti, la Queen Mary Fringe, indossata dalla monarca nel giorno delle sue nozze. Gli architetti che hanno firmato il progetto sono stati bene attenti a creare qualcosa che potesse preservare la natura e biodiversità del parco, evitando lavori di costruzione invasivi o grandi scavi.

Foster + Partner

Il significato simbolico del memoriale

All'interno di St. James' Park non mancherà, una nuova statua in Queen Elizabeth II Place, accanto a Marlborough Gate. L'obiettivo del monumento commemorativo è quello di celebrare i modi in cui Elisabetta II è riuscita a fondere tradizione e modernità, doveri pubblici e vita privata, Regno Unito e Commonwealth, il tutto senza mai perdere il suo animo ironico e rock. La location non è stata scelta a caso: l'opera d'arte verrà collocata in un luogo appartato del più antico parco reale di Londra, per la precisione nella zona che confina con i tre palazzi simbolo della corone, Westminster, St. James' Palace e Buckingham Palace. I giardini, invece, creeranno spazi di riflessione e di incontro. Attualmente in quel luogo c'è un ponte blu preesistente che verrà presto abbattuto per dare spazio alla nuova struttura, la cui particolarità sta nel fatto che verrà illuminata anche di notte. Il progetto definitivo, però, è ancora in fase di perfezionamento, sarà annunciato nella sua totalità nell'aprile 2026, in concomitanza con il centenario della nascita della defunta regina.