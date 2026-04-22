Kate Middleton celebra i 100 anni della regina Elisabetta II con l’iconica collana di perle

Ieri, 21 aprile 2026, è stata una giornata speciale per la Royal Family britannica: le porte della Marble Hall di Buckingham Palace sono state aperte per ospitare un evento in onore della compianta regina Elisabetta II, che proprio ieri avrebbe compiuto 100 anni. Purtroppo, però, essendo scomparsa nel 2022, non ha potuto celebrare personalmente questo importante traguardo, sono stati i figli e i nipoti a festeggiare la giornata, rendendo omaggio a quella che è stata la sovrana più longeva della storia inglese. Kate Middleton era presente e ne ha approfittato per rendere omaggio alla sovrana con un tocco di stile.

Perché la regina Elisabetta II amava tanto le perle

Non è una novità che Kate Middleton non lasci nulla al caso quando si parla di look da sfoggiare in pubblico, ma è stato durante l'evento celebrativo per i 100 anni di Elisabetta II che ha dato letteralmente il meglio di sé. Ha infatti rispolverato un accessorio simbolo della compianta regina: la collana di perle a tre fili a cui non rinunciava quasi mai, basti pensare che l'aveva indossata anche nel suo ultimo ritratto ufficiale realizzato da Ranald Mackechnie. Le perle bianche, oltre a essere associate all'idea di eleganza senza tempo, simboleggiano purezza, saggezza e femminilità ed Elisabetta II lo sapeva bene, tanto da averle trasformate nel tratto distintivo del suo stile. L'amore per le iconiche collane con le pietre bianche era legato a un'antica tradizione di famiglia: la regina Vittoria, trisnonna di Elisabetta, regalava a ogni figlia e nipote una perla per i suoi primi 18 anni di vita. Da allora questa usanza è stata tramandata di generazione in generazione e le perle sono diventate l'emblema della classe royal.

La collana di perle appartenuta alla regina Elisabetta II

Il look primaverile di Kate Middleton

La principessa del Galles non ha indossato solo la collana della collezione reale per rendere omaggio alla regina Elisabetta II, ha rispolverato anche un paio di suoi orecchini realizzati con le perle del Behrein, quelli che ricevette in regalo dall'Hakim del Bahrein nel giorno del matrimonio con Filippo nel 1947. Per completare il tutto Kate Middleton ha scelto un look tipicamente primaverile con un adorabile abito color lavanda di Emilia Wickstead e un paio di pumps color tabacco di Ralph Lauren. Sul profilo social che condivide con William, inoltre, ha postato un album celebrativo dedicato all'ex sovrana, al quale ha aggiunto la didascalia: "In ricordo di sua maestà la regina Elisabetta II nel centenario della sua nascita. Un esempio per le generazioni future grazie a una vita dedicata al dovere".

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