La storia della tiara che Kate Middleton ha indossato per la prima volta dopo 90 anni

Kate Middleton ricopre dei ruoli di primo piano nella Royal Family britannica e, complice il fatto che un giorno sarà regina, le è stato concesso il privilegio di indossare la Strathmore Rose tiara, una corona di diamanti che era rimasta nelle casseforti reali negli ultimi 90 anni.

Kate Middleton è il simbolo del fatto che le fiabe esistono davvero, anche nel mondo contemporaneo. Nata "borghese", è riuscita a conquistare e a sposare l'erede al trono inglese, il principe William, entrando ufficialmente a far parte della Royal Family, nella quale fin dal primo momento ha sempre ricoperto dei ruoli di primo piano. Elegantissima, impeccabile e mai fuori luogo: sembra essere nata per diventare regina (ed è proprio quanto accadrà nel momento in cui il marito salirà sul trono). Non sorprende, dunque, che le è stato concesso un incredibile privilegio riservato solo a pochissime donne di corte: indossare un ambitissimo gioiello della collezione reale, per la precisione una tiara che era rimasta inutilizzata negli ultimi 90 anni.

A chi apparteneva la Strathmore Rose Tiara

A inizio dicembre Buckingham Palace ospiterà un banchetto di Stato in onore del Presidente tedesco e, come da tradizione, Kate Middleton verrà chiamata a indossare un sontuoso abito da sera e una preziosa tiara di famiglia. Se di solito punta tutto sulla Lover's Knot, il diadema appartenuto a Lady Diana, il prossimo mese potrebbe sfoggiare la Strathmore Rose. Già indossata dalla principessa del Galles nel novembre del 2023, in precedenza era rimasta nelle cassaforti reali per quasi un secolo. Prima di lei l'unica proprietaria era stata Elisabetta, la Regina Madre, che la ricevette nel 1923 come regalo di nozze da suo padre, il conte Strathmore e Kinghorne.

Kate Middleton con la Strathmore Rose Tiara

Perché la tiara è rimasta inutilizzata per 90 anni

Com'è fatta la tiara Strathmore Rose? Completamente tempestata di diamanti, ha una fascia floreale che fa da "frontino" ed è decorata con cinque rose scintillanti disposte sull'intero "arco". L'unica persona che la indossò prima di Kate fu la Regina Madre, ovvero la madre di Elisabetta II, che la scelse per lasciarsi immortalare in alcuni ritratti di coppia con il marito. Le sue due figlie, la regina Elisabetta e la principessa Anna, forse per una questione di rispetto verso la madre, la lasciarono per 90 anni nelle casseforti reali, facendola cadere nel dimenticatoio. Kate Middleton l'ha rispolverata e lo ha fatto per un motivo tutt'altro che casuale: con la Strathmore Rose tiara ha sottolineato il profondo legame con re Carlo, che con la nonna materna instaurò un rapporto speciale. Esattamente 100 anni dopo che la Regina Madre la ricevette in dono, la principessa è tornata a indossarla, dando prova della sua eleganza senza tempo.