Kate Middleton con la tiara più grande di sempre: il segreto per tenerla ferma sulla testa

William e Kate

Al banchetto in onore del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e di sua moglie, la signora Elke Büdenbender (in visita di Stato a Londra) la principessa Kate Middleton ha sfoggiato uno dei suoi look più regali di sempre. Icona di eleganza e stile, anche stavolta la moglie del principe William non si è smentita, imponendosi per buon gusto e raffinatezza. Si è vestita di blu, stessa nuance dell'outfit indossato per accogliere la coppia all'arrivo e ha completato l'outfit con una tiara speciale. Ha utilizzato un trucco per assicurarsi che rimanesse ferma al suo posto per tutta la durata del banchetto: in ogni foto la coroncina è saldamente ancorata alla testa, non si è mai spostata di un centimetro!

La tiara in questione è uno dei gioielli più antichi e preziosi della collezione reale, che non si vedeva da anni sulla testa di una royal. Per Kate Middleton è stata la prima volta con l'Oriental Circlet, che ha immediatamente catalizzato l'attenzione di tutti per la sua bellezza e il suo design unico. È un gioiello di inestimabile valore, il preferito della Regina Madre. Il suo valore è dato dalla presenza di gemme preziose (rubini e 2600 diamanti), dalla provenienza, dal peso e dalla grandezza.

È la tiara più grande del tesoro della Corona. La sua gloriosa storia comincia nel lontano 1853, quando fu commissionata a Garrard come dono per la regina Vittoria da parte di suo marito Alberto. Fu poi ereditata dalla regina Alessandra, da Elisabetta I e infine Elisabetta II, ma tutte l'hanno indossata pochissime volte.

Portarla sulla testa per ore non deve essere semplicissimo, ma Kate Middleton è certamente abituata. In questi anni all'interno della royal family ne ha sfoggiate diverse: Lover’s Knot, la Halo Tiara, la Strathmore Rose. Stavolta, per il debutto dell'Oriental Circlet, si è anche aiutata con un trucchetto intelligente, affinché la tiara rimanesse ferma al suo posto e non le creasse problemi nei movimenti. In una foto, si vede benissimo che la principessa aveva i capelli legati in un semi raccolto funzionale proprio a fissare il copricapo in cima alla testa. La ciocca, infatti, è ben avvolta attorno alle estremità della tiara: il cimelio di famiglia diventa in questo modo un tutt'uno con la testa. Il nodo quasi invisibile protegge il gioiello, fa sì che non si sposti a destra o sinistra, che non si inclini, che non si sfili.