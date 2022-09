Camilla Parker Bowles, il primo look da regina consorte nasconde degli omaggi a Elisabetta II Camilla Parker Bowles è tornata a Londra con Carlo dopo la morte della regina. Ha rispettato il protocollo dei look total black in segno di lutto ma è riuscita lo stesso a rendere omaggio a Elisabetta II con alcune precise scelte di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è cominciata una nuova epoca per il Regno Unito: la regina Elisabetta II si è spenta ieri a Balmoral e a partire da questo momento il figlio Carlo ha preso il suo posto con il nome di Charles III. Dopo aver aspettato oltre 70 anni, ora è lui il nuovo sovrano della Gran Bretagna. Stamattina è tornato a Londra, questa sera terrà infatti il primo discorso alla nazione, anche se ha già debuttato nei panni di re a bordo di una delle auto preferite della compianta madre. Al suo fianco non poteva mancare Camilla Parker Bowles, la nuova regina consorte, che non ha potuto fare a meno di nascondere degli omaggi alla defunta monarca nel suo look.

Camilla indossa la collana di perle

Secondo il protocollo reale tutti i Windsor devono vestire di nero dopo la morte di uno dei membri della famiglia. Nel caso di un sovrano, inoltre, i giorni di lutto nazionale previsti sono 10 e solo dopo si possono tenere i funerali di stato. Carlo e Camilla hanno rispettato la tradizione apparendo in total black a poche ore dalla scomparsa di Elisabetta II, anche se la nuova regina consorte è riuscita ad attirare lo stesso le attenzioni dei media. Ha indossato un abito-cappotto nero rigoroso ed elegante, completando il tutto con collant coprenti e scarpe in tinta. Al collo, inoltre, ha aggiunto una collana con tre fili di perle, gioiello spesso indossato anche dalla compianta sovrana.

Carlo e Camilla arrivano a Buckingham Palace

Il significato simbolico della spilla di Camilla

Gli omaggi alla regina defunta sembrano non essere finiti qui: che si sia trattato di un caso o di un dettaglio voluto, non importa, la cosa sicura è che per proteggersi dalla pioggia Camila ha usato un ombrello di plastica trasparente, modello che spesso veniva sfoggiato anche da Elisabetta II durante le giornate piovose. A spiccare sul coat dress, inoltre, è stata anche una spilla tempestata di diamanti a forma di nodo d'amore. Secondo la tradizione, si tratterebbe del simbolo di un amore forte, invincibile, autentico e capace di durare oltre il tempo. La nuova regina consorte avrà voluto indirettamente fare riferimento alla sua storia tormentata con Carlo? La cosa certa è che i due non solo sono riusciti a stare insieme dopo i rispettivi matrimoni falliti, oggi hanno anche realizzato il loro sogno di salire fianco a fianco sul trono inglese.