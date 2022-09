Carlo diventa re: perché sarà l’ultimo sovrano ad avere il nome italianizzato Il principe Carlo è diventato re dopo la morte di sua mamma, la regina Elisabetta II. Perché da sempre italianizziamo il suo nome e non usiamo l’originale Charles?

A cura di Valeria Paglionico

La regina ElisabettaII è morta ieri sera a Balmoral dopo che le sue condizioni di salute erano state definite critiche nelle prime ore del pomeriggio. Verso le 19.30 (ora italiana) è poi arrivato l'annuncio ufficiale da Buckingham Palace e da allora la Royal Family è stata sommersa da messaggi di cordoglio e di condoglianze provenienti da ogni parte del mondo. The Queen ha lasciato un segno indelebile nella storia grazie alla sua lunghissima permanenza sul trono, diventando il simbolo di un intero secolo, una vera e propria icona del ‘900. Ora a prendere il suo posto sarà il figlio Carlo, il cui nome da re sarà Carlo III: in quanti si sono mai chiesti per quale motivo in Italia non lo chiamiamo col suo nome originale Charles?

Perché il nome di Carlo è stato italianizzato

Vi siete mai chiesti per quale motivo abbiamo sempre chiamato l'erede al trono inglese Carlo e non Charles? La stessa cosa non accade con i più giovani William ed Harry, che non ci sogneremmo mai di chiamare Guglielmo ed Enrico. Per capire il motivo nascosto dietro questo dettaglio insolito bisogna fare un tuffo nel passato, tornando nell'epoca in cui in Italia la conoscenza dell'inglese e delle lingue straniere era molto bassa. Quasi tutti i nomi di re, presidenti e personaggi storici venivano dunque italianizzati, da Maria Stuarda alla regina Elisabetta II, fino ad arrivare al principe Carlo, così da facilitarne la pronuncia.

Dopo Carlo ci sarà una svolta storica

Carlo ha 73 anni ed è nato nell'epoca in cui nel nostro paese si usava ancora italianizzare i nomi. Con l'avvento della globalizzazione culturale lingue e idiomi si sono mescolati, rendendo sempre meno insolito chiamare un importante personaggio storico col suo nome originale. Carlo è l'ultimo ad aver mantenuto il nome "tradotto", dunque anche ora che è re sarà Carlo III e non Charles II. Dopo di lui i Windsor verranno chiamati con i loro nomi di battesimo, dunque William non sarà Guglielmo, Kate non sarà Caterina ed Harry no sarà Enrico. Non si tratta di una ulteriore svolta nella storia britannica?