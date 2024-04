video suggerito

Come sopravvivere al jet lag: i consigli per affrontare il cambio di fuso orario in viaggio State per affrontare un viaggio internazionale ma non sapete come combattere gli effetti negativi del jet lag? Ecco tutti i consigli da seguire per "sopravvivere" al cambio di fuso orario.

A cura di Valeria Paglionico

Chi almeno una volta nella vita ha affrontato un lungo viaggio internazionale sa bene cosa significa ritrovarsi a combattere contro il jet lag, ovvero l'alterazione del ritmo sonno-veglia che si manifesta quando si attraversano fusi orari diversi velocemente. Complice il fatto che l'orologio biologico viene stravolto, ci si sente stanchi e affaticati durante il giorno, stimolando l'aumento di ansia, stress e irritabilità. Come se non bastasse, la qualità del sonno notturno è molto scarsa, dettaglio che non fa altro che aumentare il senso di malessere. Come fare per ridurre al minimo gli effetti indesiderati del jet lag? Ecco tutti i consigli da seguire.

Perché evitare gli alcolici su un volo internazionale

La prima cosa da fare quando si affronta un viaggio internazionale è tenere lontani gli alcolici, il motivo? La pressione in alta quota riduce i livelli di ossigeno nel sangue, dunque solo una volta atterrati si potrebbero manifestare i postumi della sbronza, confondendo ulteriormente l'orologio biologico. modificare. Successivamente è necessario modificare l'ora sul proprio orologio fino da quando si atterra e cominciare a vivere la quotidianità a quel ritmo. Certo, se si vola verso est ci si ritrova con una intera giornata davanti, ma è necessario adeguarsi fin da subito per non evitare di sentire la stanchezza per troppo giorni.

Evitare i sonniferi per combattere il jet lag

I pisolini per recuperare le energie sono utili ma solo se nel paese di arrivo è mattino: così facendo non si sconvolgeranno i ritmi giorno-notte. In alternativa basta pianificare un'attività o una cena al ristorante in anticipo per distogliere la mente dal sonno, magari concedendosi una passeggiata all'aria aperta prima di andare a letto. Da evitare, invece, i sonniferi, meglio delle bevande a base di erbe rilassanti, anche se dopo la terza notte si dovrebbe riuscire a dormire in modo naturale. Quando si va a dormire, è inoltre fondamentale tenere il cellulare in modalità silenziosa, in modo tale da non disturbare il sonno. Come ultima cosa, bisogna evitare i suggerimenti strani: sentire gli effetti negativi del jet lag è assolutamente normale ma basta prendere una serie di precauzioni per tornare alla normalità.