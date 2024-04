video suggerito

Victoria Beckham ha festeggiato i 50 anni in Costa Azzurra: jet privato e cena stellata in famiglia Victoria Beckham ha compiuto 50 anni il 17 aprile e nelle ultime ore ha ufficialmente dato il via ai festeggiamenti. Il marito David le ha regalato un viaggio a sorpresa: i due sono partiti alla volta della Francia a bordo di un jet privato e hanno cenato in famiglia in un ristorante stellato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Victoria Beckham ha compiuto 50 anni lo scorso 17 aprile e ha ricevuto auguri e omaggi da amici, parenti e fan di tutto il mondo. Ex Posh Spice, stilista e imprenditrice di successo, icona fashion e mamma amorevole: negli anni è riuscita a evolversi ma senza rinunciare mai a un tocco di glamour. Come ha festeggiato questo importante traguardo? Lo ha rivelato nelle ultime ore sui social, dove si è mostrata con la famiglia al completo alle prese con un party scatenato e soprattutto top secret. Dimenticate i soliti brindisi nei locali o le cene nei ristoranti di lusso, Victoria ha fatto di più: è volata in Francia a bordo di un jet privato.

Il viaggio in Francia è un regalo di David Beckham

I 50 anni sono un traguardo importante e vanno festeggiati in gran stile. Victoria Beckham non se lo è lasciato ripetere due volte, anche se nel suo party francese c'è lo "zampino" del marito David. Quest'ultimo, infatti, le ha regalato un viaggio last-minute il giorno dopo il compleanno. I due sono partiti alla volta della Costa Azzurra a bordo di un jet privato e sono stati accompagnati da un autista personale in un ristorante a Saint-Paul de Vence da 200 sterline a persona. Qui sono stati raggiunti dai quattro figli Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper e dai genitori della festeggiata Jackie e Tony. Il luogo non è stato scelto a caso: oltre a essere tra i locali francesi più amati dalle star durante il Festival di Cannes, è così isolato da essere "a prova di paparazzo".

Victoria Beckham darà una seconda festa a Londra

Victoria ha così trascorso la serata gustando una cena a base di pesce e di vino, godendosi la vista sul Mar Mediterraneo e brindando con le persone a lei più care. Durante la stessa notte è poi tornata in Gran Bretagna col marito. Se per la maggior parte dei "comuni mortali" dei festeggiamenti simili potrebbero già bastare, per Victoria il viaggio improvvisato è stato solo la "prima fase" delle celebrazioni per i 50 anni: dopo la cena privata in famiglia l'ex Posh Spice ha già programmato un maxi party in un club privato di Londra, è lì che sabato prossimo riunirà tutti gli amici più cari, comprese le altre Spice Girls e Gordon Ramsay.

@nicolapeltzbeckham happy birthday to my beautiful mil @Victoria Beckham Beauty Store i love you so much 🩷🤞🏼🍸🪩 i love my dancing partner for life ♬ suga suga – grace ✭