Victoria Beckham compie 50 anni: dalle Spice Girls a oggi, come è cambiato il suo stile Camaleontica e versatile, l'ex Posh Spice ha adattato il suo modo di vestire alle tendenze seguendole, ma anche dettandole. Dalle minigonne con zeppe vertiginose degli anni Novanta ai look essenziali di oggi, come è cambiata la cinquantenne.

A cura di Annachiara Gaggino

Era il 1994 quando venne pubblicato sul The Stage l'annuncio per selezionare le cinque ragazze che avrebbero formato le Spice Girls. Tra le centinaia candidate non poteva non essere scelta Victoria Beckham, ai tempi Victoria Adams, fin da subito punta di diamante della girl band britannica. Quello fu il trampolino di lancio per una carriera fatta di soddisfazioni, dalla musica alla moda, l'ex Posh Spice compie oggi 50 anni e ha percorso molta strada, affermandosi nel mondo e riuscendo a conquistare con il suo brand anche la Paris Fashion Week.

Sono cambiate molte cose da quando cantava Wannabe assieme alle altre Spice Girls, a cominciare dal suo stile, che è maturato nel tempo, diventando estremamente sofisticato. Ma dalle minigonne abbinate ai bikini agli abiti minimal di oggi, Victoria Beckham è sempre riuscita a dettare tendenza.

I look anni Novanta

Mini dress cortissimi e scarpe con zeppe vertiginose erano come una divisa per Posh Spice, che li alternava a micro top dai tessuti animalier o cangianti. Lo stile della pop star era eccentrico, esagerato: i suoi outfit hanno segnato un'epoca, ispirando moltissime teenager. Tra i suoi look più celebri c'è sicuramente la mini gonna abbinata al bikini, oltre al tubino firmato Gucci by Tom Ford, un lungo abito nero accollato e con le maniche corte, caratterizzato da un vertiginoso spacco che partiva dalla coscia.

La predilezione per il total black di Victoria Beckham si è sempre abbinata perfettamente al suo personaggio, sempre austero e mai troppo vivace, una caratteristica che la caratterizza ancora oggi. "Sorrido dentro", ha risposto di recente in una conferenza stampa, a chi definiva il suo sguardo serio. Sarà forse stato quell'aspetto misterioso a far innamorare il ragazzo più ambito del tempo, il calciatore David Beckham.

I look coordinati con David Beckham

La coppia si è sposata nel 1999. Per il suo grande giorno la pop star ha scelto un abito pomposo, da principessa, firmato Vera Wang. Il modello dalla gonna ampia in satin senza spalline era caratterizzato da uno scollo rettangolare e abbinato da un pendente a forma di croce. Capello corto, come era nel suo stile in quel periodo, anni in cui ha raramente tradito il mini caschetto che l'aveva resa celebre.

Quello tra Victoria e David Beckham è un amore da copertina; i due catalizzavano l'attenzione dei fotografi agli eventi con i loro look coordinati. A fare discutere fu un completo di pelle Versace indossato da entrambi nel 1999. Agli MTV Movie Awards del 2003 si presentano con degli outfit bianchi, lei con un abito aderente a bustier e lui con un completo di lino. È il periodo in ci stravolge il suoi hair look osando con dei capelli biondo ossigentato.

La svolta minimal e il suo brand

Sono ormai lontani i tempi degli outfit appariscenti ed estrosi. Victoria Beckham si è votata allo stile minimalista e sofisticato, complice il suo debutto nel mondo della moda come stilista. Oggi raramente la si vede con abiti succinti e scollature eccessive, anzi, abbina spesso camicie e pantoloni oversize; anche i vestiti sfoggiati dalla designer in genere hanno un fit comodo con gonne larghe. Celebre è stata la sua uscita all'ultima sfilata di Parigi: look comodo total blu e stampelle, ma senza rinunciare al tacco alto.