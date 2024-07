Sophia Loren è l’icona a cui ispirarsi: tra pois e maxi occhiali è l’estate dello stile anni 50

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Icona del cinema, ovviamente, ma non solo: quando si pensa alla bellezza mediterranea, non si può fare a meno di nominare Sophia Loren. L'attrice orgoglio italiano nel mondo, è la fonte d'ispirazione del momento, per la creazione dei look dell'estate 2024. Su Tiktok video dopo video sta diventando virale l'estetica anni Cinquanta e Sessanta, gli anni in cui la Loren si divideva tra l'Italia e Hollywood, lavorando coi più grandi (Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Ettore Scola, Dino Risi, Clark Gable, Paul Newman, Marlon Brando, Charlie Chaplin). Era nel pieno del suo successo internazionale con capolavori indimenticabili. Quest'estate ci vestiremo tutte come lei.

Come vestirsi "alla Sophia Loren"

Questa estate via libera a foulard a pois, gonne a ruota, camicette, abiti con la scollatura a cuore, cinture in vita. A dirlo è TikTok, dove sta esplodendo un nuovo trend. E per chi volesse un'ispirazione visiva, il riferimento è facile: basta scorrere le fotografie di Sophia Loren degli anni Cinquanta e Sessanta. Quell'immaginario è tornato prepotentemente in voga, col suo carico di femminilità e seduzione intramontabile. Dopo le pellicce che hanno caratterizzato l'inverno delle Mob Wife, ora sono le ragazze che si vestono "alla Sopohia Loren" a dettare legge.

La prima content creator che ha intercettato il filone, rendendolo virale, è stata Sarah Jordan Arcuri, italoamericana innamorata del Belpaese nota sui social come @TheSweetPaisana. Sui suoi profili parla del lifestyle italiano e in un recente reel condiviso su Instagram ha spiegato ai suoi quasi 150 mila follower che questa estate vince lo stile ispirato alla Dolce Vita italiana, alle grandi dive del passato.

L'hashtag di riferimento è #italiansummer (quindi estate italiana) e visionando i video, è proprio Sophia Loren quella maggiormente chiamata in causa. Ovviamente, è un immaginario condito abbondantemente con gli stereotipi più gettonati, soprattutto oltreoceano: le ceste di limoni, la pasta al pomodoro, il giro in Vespa a Roma, il tramonto sulla Costiera amalfitana. Questo revival degli anni Cinquanta e Sessanta ha riportato a galla un'estetica il cui fascino sembra destinato a essere immortale. E non è solo questione di abbigliamento, ma di atteggiamento, perché Sophia Loren non è mai stata solo immagine. Parte del suo successo si deve proprio al suo carattere forte e determinato: si è imposta come simbolo di emancipazione, di donna libera e indipendente, capace e del tutto intenzionata a cavarsela da sola, a raggiungere i propri obiettivi senza scorciatoie. Tutto questo si traduce in look smaliziati dove a dominare sono le fantasie floreali o gli iconici pois, con maxi occhiali da sole meglio se con montatura bianca, borse di paglia, cappelli vistosi. Impossibile non aggiungere un'acconciatura vaporosa ben cotonata, con rossetto rosso ed occhi felini in primo piano con eyeliner marcato. Ed è subito Dolce Vita.