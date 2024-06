Quanto costa la t-shirt a righe più trendy dell’estate 2024 (amata da Chiara Ferragni e Tony Effe)

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissimi giorni all'inizio dell'estate 2024 e il caldo sta cominciando a farsi sentire, costringendo tutti a rispolverare gli abiti freschi e leggeri tipici della stagione, perfetti per combattere le temperature roventi. Il capo che non può proprio mancare nell'armadio vacanziero? La t-shirt a righe, meglio se griffata, come quella sfoggiata da Chiara Ferragni e Tony Effe (diventati protagonisti del gossip proprio grazie a questo dettaglio di stile). Che abbiano davvero un flirt o che si tratti solo di un pettegolezzo, non importa, la cosa certa è che grazie a loro è nato un must have estivo che di sicuro spopolerà per tutta la bella stagione.

Chi ha firmato la t-shirt a righe amata dalle star

Per quale motivo si parla tanto della t-shirt a righe di Chiara Ferragni e Tony Effe? In molti l'hanno considerata un "indizio social" del loro presunto flirt, visto che l'hanno indossata entrambi a pochi giorni di distanza. Al di là dei pettegolezzi, in pochi giorni è diventata l'oggetto del desiderio dei fashion addicted: si tratta di un capo firmato Miu Miu, Maison che ha ispirato anche il titolo di una delle ultime canzoni del rapper. Dalle linee ampie ed essenziali, è in jersey di cotone, ha le maniche lunghe e l'etichetta logata ricamata sul petto, la sua particolarità? È ricoperta di righe orizzontali sui toni del bianco, verde bosco e prugna. Sul sito ufficiale della griffe viene venduta sia in questa versione che in un'altra variante in rosso e bianco e costa 720 euro.

T-shirt Miu Miu

Il trend stripes è il più gettonato dell'estate 2024

Il trend stripes è uno degli evergreen dell'estate e anche in questo 2024 sembra essere destinato a spopolare. La prima a seguirlo è stata proprio Chiara Ferragni, che ormai già da diverse settimane punta spesso su t-shirt, felpe e top a righe per aggiungere un tocco glamour alla sua normale quotidianità. Ha preso ispirazione dalle collezioni di stagione di Miu Miu, dove le righe trionfano in ogni forma e colore. Prima di scegliere un outfit "stripes" si farebbe bene a sapere che, a seconda della loro angolazione, avranno un preciso effetto sul risultato finale: le righe orizzontali allargano la figura, dunque valorizzano i fianchi e le spalle strette, mentre le righe verticali allungano la silhouette e sono perfette per una silhouette formosa. In quanti si ispireranno all'imprenditrice e al rapper per rendere la loro estate super fashion?

