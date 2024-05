video suggerito

Chiara Ferragni passione righe: la fantasia stripes è l’evergreen che d’estate non passa mai di moda Le righe sono le grandi protagoniste nei look primaverili di Chiara Ferragni: sono la tendenza del momento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni in Lacoste

In queste settimane, i fan di Chiara Ferragni hanno notato in lei un cambiamento. L'influencer, date le vicissitudini sul piano professionale (il caso Balocco) e personale (la fine del matrimonio), ha mantenuto per mesi un profilo basso, ritornando sui social in maniere molto graduale. Se nel pieno della crisi si è rifugiata nel calore della famiglia (in primis la madre e le sorelle), ora sembra abbia tutta l'intenzione di riprendere in mano la sua vita e dare nuovo slancio soprattutto al lavoro. Ha ricominciato a frequentare gli eventi, ha ripreso a viaggiare con gli amici, ha vagamente parlato di nuovi progetti top secret all'orizzonte. Sui social dopo il lungo periodo in cui ha condiviso unicamente foto in compagnia dei figli, ora hanno fatto la loro comparsa i soliti selfie allo specchio, i fit check, le foto dettagliate dei look. Sembra che la sua predilezione, attualmente sia per una stampa in particolare.

Chiara Ferragni fan delle righe

In queste settimane Chiara Ferragni ha indossato spesso capi a righe. La prima volta è stato durante un viaggio a Monte Carlo, dove si era recata per partecipare a un evento. È stata ospite della Settimana della Moda di Monte Carlo, intervenuta in qualità di mentore per i designer emergenti. Prima del cambio d'abito per la serata, un look total black con iconica borsa piccione, è arrivata in hotel con una polo a mezze maniche a righe multicolori di Dsquared2. Costa 420 euro.

Chiara Ferragni in Dsquared2

Poi è stata la volta della maglietta oversize indossata a Roma, città che sta frequentando spesso in compagnia dell'amico di vecchia data Angelo Tropea. Per il weekend nella capitale ha messo in valigia questo capo comodo e versatile, firmato Miu Miu, abbinato a shorts e stivali. Proprio queste calzature sono il trend di stagione, le scarpe must del momento.

Leggi anche Chiara Ferragni torna a viaggiare per lavoro: perché è partita per Monte Carlo

Chiara Ferragni in Miu Miu

Infine, Chiara Ferragni ha confermato la sua predilezione per il trend stripes in questi giorni, quando è nuovamente stata in compagnia dell'amico Angelo Tropea. Con lui si è goduta gli Internazionali di tennis a Roma per poi fare un salto a Capalbio. Per la giornata al mare, l'imprenditrice ha scelto un coordinato di Lacoste composto da polo con colletto e bottoncini e shorts, perfetto per un look fresco e vivace. Il set costa 300 euro.

Chiara Ferragni in Lacoste

Come scegliere le righe

Le righe orizzontali tendono ad allargare la figura quindi valorizzano soprattutto le fisicità longilinee, chi ha fianchi e spalle strette. Le righe verticali, viceversa, servono ad allungare la figura e dunque sono indicate soprattutto per camicie e pantaloni, così da dare un effetto ottico migliore, a colpo d'occhio. Sono perfette per chi ha un corpo formoso, mentre non valorizzano le fisicità asciutte. Le righe oblique donano un effetto volume, quindi sono strategiche se si vuole enfatizzare alcuni punti del corpo come spalle, fianchi, seno. Meglio abbinare i capi a righe con capi monocolore a tinta unita, ma chi ama osare coi look e non si fa vincere dalla timidezza può mixare e accostare righe diverse per forma e colore. Ovviamente la spiaggia è il luogo perfetto per gli outfit a righe, dove questa stampa intramontabile domina incontrastata su camicie, shorts e bikini.