video suggerito

Spopola l’Italian make-up: truccarsi come Monica Bellucci negli anni ’90 è la tendenza del momento Il beauty trend che sta spopolando su TikTok si chiama Italian make-up ed è ispirato alla bellezza mediterranea in stile Monica Bellucci: ecco come replicare il trucco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dimenticate le passerelle, i red carpet e i palcoscenici televisivi, i trend da seguire ormai nascono tutti sui social, dove basta un video virale per imporre una moda a livello internazionale. Non sorprende, dunque, che siano moltissimi gli influencer che provano a "spaccare il web" con tutorial di ogni tipo, proponendo consigli originali e sopra le righe nella speranza di accumulare milioni di views con un unico video. È proprio su TikTok che sta spopolando una nuova mania beauty, si chiama Italian make-up e si ispira alla bellezza mediterranea in stile Monica Bellucci negli anni '90.

Cos'è l'Italian make-up

L'Italian make-up è un trend che ha conquistato il pubblico di TikTok nelle ultime settimane, tanto da aver visto le ricerche aumentare del 220% in pochissimo tempo. In cosa consiste? Nel realizzare un trucco ispirato alla classica bellezza mediterranea. Niente più beauty look eccessivi con contouring e colori molto marcati, a trionfare è lo stile minimal, la bellezza semplice ma allo stesso tempo iper femminile. I prodotti da usare per raggiungere un risultato simile sono pochi e dalle tinte nude: dal fondotinta al rossetto, fino ad arrivare all'ombretto, è essenziale puntare tutto su un incarnato uniforme, una bocca naturale e degli occhi resi intensi da una linea di matita e un tocco di rimmel.

Come realizzare un trucco in stile "italiano"

L'icona di bellezza a cui si ispira l'Italian make-up è Monica Bellucci, della quale vengono riprodotti i beauty look dei suoi esordi degli anni '90. Da sempre simbolo della femminilità tipicamente italiana, fin da giovanissima ha approcciato al mondo del trucco con pochi prodotti chiave, così da esaltare il suo splendore naturale. Pelle resa luminosa dall'effetto glow, rossetti che riprendono l'incarnato, un tocco di blush per delle guance "sun kissed" e occhi incorniciati da matita nera, mascara e ombretto marrone: l'Italian make-up assicura un fascino magnetico come quella della nota attrice. In quante seguiranno i consigli dei tutorial di TikTok per raggiungere un risultato simile?

Leggi anche La maschera al collagene provata da Valentina Ferragni: quali sono i benefici del trattamento coreano