Chi sono le Scandi Girls e perché questo autunno tutte vogliono truccarsi come loro Pelle dorata, guance rosa, labbra glossy: è l’estetica delle Scandi Girls virale sui social con l’hashtag #scandigirlmakeup, il più trendy dell’autunno 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

TikTok @scarlett____ e @wictoriamiklis

I trend make-up corrono veloci sui social, in particolare su TikTok, la piattaforma preferita dalle giovani beauty influencer per mostrare le tendenze del momento. Negli scorsi mesi alcuni hashtag hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, con make-up replicati uno dopo l'altro, video che hanno decretato il successo di alcune tecniche particolari, diventate gettonate anche tra le celebrity. Questa estate è stata la stagione delle peachy girls con le guance baciate dal sole, l'autunno scorso il più copiato era stato il Pumpkin Spice Make-up ispirato alle sfumature di zucca e cannella. Ora, invece, per essere al passo con le tendenze bisogna ispirarsi alle Scandi Girls.

Chi sono le Scandi Girls

L'autunno 2024 è quello delle Scandi Girls. Il trend ha già oltre 300 milioni di visualizzazioni su TikTok. Come suggerisce il nome, la fonte di ispirazione è il mondo scandinavo: si tratta di un make-up facile e chic, dai toni molto leggeri e nessun tocco marcato né su labbra, né su occhi o sopracciglia. È tutto soft e delicato, proprio come vuole l'estetica che rimanda al nord Europa con le sue atmosfere pulite e poco artefatte, con la natura nella sua dimensione più vera sempre protagonista. Per realizzare lo Scandi Girl make-up, come è stato battezzato, servono quindi pochi prodotti: l'unica regola da seguire è quella del "less is more", nessuna esagerazione.

TikTok @mariajuliannea

Come realizzare il trucco scandinavo

Essendo un trucco semplice ed essenziale, Scandi Girl make up si realizza con pochi prodotti. I must have che non possono mancare sono: un fondotinta dal finish dorato e perlescente, il blush rosa, il gloss per le labbra. È un make-up che risulta nude e minimal, ecco perché lo step preliminare di una buona skin care è fondamentale: prepara la pelle uniformando l'incarnato, idratandolo e levigandolo, così da non necessitare di eccessiva stratificazione di prodotti. Tutto ciò che si andrà ad applicare, infatti, è un fondotinta poco coprente: si può usare del correttore per correggere le piccole imperfezioni e del bronzer per esaltare i lineamenti, passando poi a un blush rosato sulle guance.

TikTok @mirristiktok

Il blush va applicato su guance e punta del naso, così da scaldare l'incarnato in modo tenue e dargli comunque un aspetto leggermente abbronzato. Non ci deve essere eccessiva concentrazione di prodotto sulle gote: il prodotto deve essere ben sfumato, meglio quindi usare una texture in polvere da applicare con pennello. La texture cremosa, da sfumare con le dita, non garantisce la stessa modulazione. Il gloss serve a rendere lucide le labbra, mettendole in primo piano con discrezione. Per enfatizzare ulteriormente lo sguardo si può optare per un po' di mascara nero o marrone, oppure per un gel sopacciglia trasparente, solo per sistemare i peletti e tenerli perfettamente in ordine.