video suggerito

È l’estate delle peachy girls: il make-up trendy è color pesca con guance baciate dal sole Il make-up di tendenza dell’estate 2024 è nei toni del pesca con guance “baciate dal sole”: parola di Hailey Bieber. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando si tratta di tendenze make-up e skin care non ce n'è per nessuno: Hailey Bieber è la regina incontrastata. La modella statunitense, sposata con Justin Bieber, ha cominciato con successo l'avventura da imprenditrice, fondando un marchio tutto suo. Rhode è uno dei più apprezzati brand del settore. La 27enne è una grande appassionata del mondo beauty, quindi il passaggio dalle passerelle al business della cura della pelle è stato piuttosto naturale per lei, sempre al passo con le tendenze e capace di lanciarne di proprie. La scorsa estate è stata una sostenitrice del trucco fragola, caratterizzato da toni rosati e lentiggini sul viso. Il 2024 è invece l'estate delle "peachy girls".

Chi sono le peachy girls

In un recente video su YouTube, Hailey Bieber si è definita una "peachy girl" e ha mostrato il "look semplice e luminoso che porterò per tutta l'estate". L'estate 2024 è quella del make-up luminoso: l'illuminante è il prodotto must have per creare degli strategici punti luce sul viso. Per rossetti e ombretti a dominare sono i colori caldi che esaltano l'abbronzatura, meglio se dal finish shimmer.

Instagram sheglam_official

La base color bronzo o terracotta ricrea l'effetto "pelle baciata dal sole", che trova la sua massima espressione in combo con il gloss dal finish leggermente glitterato. Il color pesca è assoluto protagonista sulle gote: guarda caso, anche Pantone lo aveva eletto a colore simbolo del 2024 perché delicato, caldo, capace di infondere calma e serenità.

Instagram @we.makeup

Sì, quindi, a blush che rendono omaggio alla pesca, frutto estivo per eccellenza, per arrossare delicatamente le guance e renderle appena appena più accese. Si può declinare e modulare il risultato finale puntando su un make-up monocromatico: in questo caso la tonalità pesca la si ritrova su guance, labbra e palpebre. Oppure si può scegliere di dare un solo tocco di colore, purché super luminoso: in questo senso un perfetto effetto sunburnt (bruciato dal sole) si ottiene puntando su guance e naso