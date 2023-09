Strawberry make-up, da Hailey Bieber a Chiara Ferragni: come ricreare il trucco fragola Spopola su TikTok l’hashtag #strawberrymakeup e sono diventati virali i video tutorial di star come Hailey Bieber e Chiara Ferragni che mostrano come creare un trucco “alla fragola”. Ecco tutti gli step per ricreare il make up per il viso con blush e rossetto.

Instagram @haileybieber

Si chiama strawberry make-up ed è il "trucco alla fragola" divenuto virale su TikTok. A rendere popolare la tendenza è stata Hailey Bieber, modella e trend-setter, che recentemente si è lanciata anche nel mondo del beauty con la sua linea di prodotti skincare Rhode. La moglie di Justin Bieber, qualche tempo fa, ha pubblicato sui social un video in cui si truccava creando un perfetto strawberry look, utilizzando due prodotti per preparare la pelle e applicando un correttore nei punti strategici per un effetto bonne mine, ovvero radioso e con guance luminose. Hailey, infine, nel video aggiungeva il tocco "strawberry" del make up, sfumando sulle gote il blush dalla nuance fragola.

Come creare lo strawberry make up

Non è la prima volta che Hailey Bieber si rivolge ai suoi 11,3 milioni di followers su TikTok per suggerire nuovi look e make up da provare. A volte riscuotendo grande successo, altre suscitando critiche feroci. L'anno scorso, per esempio, era finita nella bufera dopo il "lancio" delle brownie glazed lips. Tutti, però, sembrano aver apprezzato il make up dalle sfumature rosate e delicate che ha postato sui social. Per essere una "ragazza alla fragola" basta saper usare i polpastrelli come pennelli e armarsi di un buon blush.

Instagram @haileybieber

Gli step per creare il "trucco fragola"

Primo step: idratare la pelle e pettinare le sopracciglia per definirle. Parole chiave? Glow e semplicità. Bisogna poi applicare un po' di bronzer dai toni caldi per scolpire il volto e sottolineare la presenza delle lentiggini (in alternativa è possibile disegnarle con una matita apposita). Solo dopo questi passaggi si può procedere alla creazione del vero e proprio strawberry effect, stendendo un blush rosato sulle guance, sugli zigomi e sulla punta del naso (opzionale è l'aggiunta del prodotto, in quantità minori, sulle palpebre). Sulle labbra, invece, va spalmato un lucida labbra dai toni del rosa o un velo di rossetto color fragola.

Chiara Ferragni e il trend del trucco fragola

La tendenza ha tenuto banco durante l'estate e sembra che sarà anche protagonista dell'autunno. Anche Chiara Ferragni si è lasciata tentare dal beauty look alla fragola e ha postato sui social la sua versione dello strawberry make-up. L'influencer per replicare il trucco ha deciso di utilizzare i prodotti della sua linea di cosmetica.