Hailey Bieber nella bufera per un video in cui si trucca: il vero problema delle “labbra glassate” Hailey Bieber è stata criticata per un video su TikTok in cui “lancia” il trend delle Brownie Glazed Lips, copiando una tecnica che le donne nere e latine usano da decenni.

A cura di Beatrice Manca

foto via TikTok

Hailey Bieber da alcuni giorni è nell'occhio del ciclone per una polemica nata su TikTok (e no, stavolta la storia d'amore tra Selena Gomez e Justin Bieber non c'entra nulla!). La modella ha mostrato il suo nuovo make up autunnale completo di "brownie glazed lips", cioè un modo particolare di truccare le labbra di marrone in modo che ricordino un dolce al cioccolato. I follower però non hanno affatto apprezzato, accusando Bieber di aver "rubato" l'idea alla comunità latina e alle donne nere, che hanno perfezionato questo make up per decenni, senza alcun tipo di riconoscimento.

Perché tutti parlano delle Brownie Glazed Lips di Hailey Bieber

TikTok, si sa, è un fenomenale incubatore di tendenze. Dall'eyeliner trasparente al fondotinta diluito con l'acqua, la piattaforma della Gen Z ha lanciato mode e trend di bellezza (alcuni meno fortunati di altri). Spesso, però, TikTok negli Stati Uniti affronta una ricorrente critica: la mancanza di riconoscimento delle comunità brown e black. Questa volta al centro delle polemiche è finita Hailey Bieber per un video neanche troppo recente: all'arrivo di settembre la top model ha mostrato il suo make up nella palette autunnali. Le critiche si sono concentrate sulle "brownie glazed lips": si tratta di una tecnica usata fin dagli anni Ottanta dalle donne di colore che si basa su una matita marrone sfumata sul contorno labbra e rifinita con abbondante lucidalabbra. Niente di diverso, per capirci, dalle Destiny's Child, da Naomi Campbell negli anni Novanta o dalla Jennifer Lopez degli esordi.

Hailey Bieber su TikTok

TikTok ha un problema di appropriazione culturale?

Per capire la reazione delle utenti di TikTok bisogna concentrarsi su un tema più ampio della vicenda, quello dell'appropriazione culturale. Il punto non è solo che Hailey Bieber abbia lanciato un look senza dare il giusto credito a una comunità che lo utilizza da molti anni, ma la sistematica tendenza di TikTok a "rubare" tendenze culturali altrui. In altre parole: costumi e usanze delle donne latine, ispaniche e nere vengono improvvisamente lanciate come "trend" per ragazze bianche. "Perché diventa una moda solo quando a farlo è una ragazza bianca e magra?", scrive un'utente nei commenti, sintetizzando la reazione inferocita di moltissimi tiktoker. Essere inclusivi significa anche questo: riconoscere che anche una semplice passata di rossetto ha una storia, che va compresa e rispettata.