Da modella a imprenditrice, Hailey Bieber è nella classifica degli Under 30 più influenti A giugno Hailey Bieber si è lanciata in una nuova avventura: ha dato vita a una startup tutta sua, un brand per la cura della pelle che si è subito imposto sul mercato. La modella è stata inserita da Forbes nella classifica degli Under 30 più influenti.

A cura di Giusy Dente

Entusiasta, eccitata, piena di gratitudine: così si è descritta Hailey Bieber, che su Instagram ha voluto condividere con fan e follower (una community di quasi 50 milioni di utenti) un traguardo importante raggiunto. La modella nonché imprenditrice del settore beauty (ha fondato un brand per la cura della pelle) è nella classifica Forbes 30 under 30 in Art and Style. Si tratta della classifica che annualmente elegge i giovani under 30 più influenti nel mondo dell'arte, del design, del beauty, del fashion. La moglie di Justin Bieber nell'intervista ha raccontato proprio la sua avventura imprenditoriale di successo che le è valsa il riconoscimento.

Hailey Bieber nel mondo beauty

La 26enne, con all'attivo una solida carriera nel mondo della moda, si è lanciata in una nuova avventura: il nuovo capitolo della sua vita si chiama Rhode. La modella, una delle più famose al mondo, dopo aver passato una vita intera a prestare il proprio volto e il proprio corpo ad altri brand, posando o sfilando in passerella per Jimmy Choo, Levi's e Saint Laurent, ha voluto mettersi in gioco in prima persona, dandosi un nuovo obiettivo. Ha così fondato un brand dedicato alla cura della pelle con sede a Los Angeles: Rhode Skin le sta dando grandi soddisfazioni. Basti pensare che per il prodotto must della collezione, il peptide glazing fluid, è andato sold out in brevissimo tempo e per poterlo acquistare bisogna inserirsi in una lista d'attesa.

Nell'intervista la 26enne ha raccontato di aver preso sin da subito tutto molto sul serio, di aver lavorato a lungo coi suoi partner durante tutte la fasi, dalla formulazione allo sviluppo dei prodotti: un processo portato avanti con standard elevati, in modo quasi maniacale, affinché tutte le aspettative venissero soddisfatte. E tutto questo conciliando qualità e prezzo, rimanendo sempre entro i 30 dollari per prodotto. Il brand è stato lanciato solo da pochi mesi, ma si è immediatamente imposto sul mercato. Il guadagno a otto zeri è vicino, ma l'imprenditrice non ha voluto rivelare la cifra esatta dei ricavi ottenuti fino ad ora.

Chi sono gli under 30 più influenti

Nella classifica, ci sono 30 giovani che si stanno facendo largo in diversi settori, imponendosi per innovatività e creatività. Sono tutti under 30 che con determinazione e coraggio si sono imposti col loro talento e la loro voglia di fare, distinguendosi: sono da tenere d'occhio, perché sentiremo parlare di loro ancora per molto. Figurano, assieme ad Hailey Bieber: la nail artist di fama mondiale nonché la più amata dalle celebrities Coca Michelle, la fotografa Flo Ngala (prima donna nera scelta da Vogue per gli scatti ufficiali del Met Gala), la modella e attivista per l'ambiente Quannah Chasinghorse, la pittrice Anna Weyan scoperta su Instagram nel 2019 e con già all'attivo un'asta da Christie's, la coreografa del K-Pop Tarin Cheng.