Hailey Bieber cambia stile: dice addio ai capelli biondi e sfoggia il caschetto pari Hailey Bieber è volata in Canada per un evento glamour firmato Tiffany&Co. e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo hair look: ecco l’inedita acconciatura della modella.

A cura di Valeria Paglionico

Hailey Bieber potrà pure aver detto addio alle passerelle ma continua a essere tra le modelle più richieste e seguite al mondo e non solo perché ha sposato il cantante e sex symbol Justin Bieber. Dopo aver "fatto pace" con la rivale in amore Selena Gomez (con tanto di sinuoso abito cut-out), è tornata agli eventi mondati. Lo ha fatto durante una serata di gala organizzata da Tiffany&Co. a Toronto, in occasione della quale ha rivelato uno stile inedito. Ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black ma declinandola in modo iper sensuale e ha sorpreso i fan con un hair look rivoluzionato. Ha detto addio ai capelli lunghi e ci ha dato un taglio netto.

Hailey Bieber in total black

Ieri sera la città di Toronto, in Canada, ha ospitato la serata Lock organizzata da Tiffany&Co. e, come da tradizione, il red carpet è stato invaso dalle star. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Hailey Bieber, apparsa meravigliosa in total black. Si è affidata a Anthony Vaccarello della Maison Saint Laurent, che ha personalizzato per lei uno dei look della collezione Resort 2023. Pantaloni di pelle a vita bassa e a zampa d'elefante, crop top trasparente con le maniche lunghe che ha lasciato l'ombelico in vista e reggiseno a triangolo (che ha rivelato tirando su la maglietta sui social): la top ha completato il tutto con i preziosi della famosa gioielleria, dagli orecchini alle collane a catena.

Hailey Bieber in Saint Laurent

Il nuovo taglio di Hailey Bieber

A fare la differenza nel look di Hailey Bieber sono stati i capelli: se fino a qualche tempo fa li portava lunghi e fluenti, ora le cose sono cambiate. La modella ha fatto visita al parrucchiere e ci ha "dato un taglio" netto, puntando tutto su un caschetto corto e dritto, ovvero uno dei tagli must di stagione.

Il nuovo hair look di Hailey Bieber

Lo ha portato con la fila centrale e leggermente ondulato, spostandolo di tanto in tanto dietro le orecchie per rivelare gli orecchini a maxi cerchio dorati. Ha lasciato invariato, invece, il colore ed è rimasta fedele al suo castano scuro naturale, così da non rendere troppo drastica la trasformazione. Hailey non è forse meravigliosa anche in questa nuova versione?