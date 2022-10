Selena Gomez in tailleur, Hailey Bieber col maxi cut-out: sfida di stile per annunciare la pace fatta È pace fatta tra Selena Gomez e Hailey Bieber: le due hanno posato fianco a fianco all’Annual Academy Museum Gala, mettendo a tacere i gossip che le riguardano. Ne hanno però approfittato per sfidarsi a colpi di stile, sfoggiando due look molto diversi ma ugualmente glamour.

Selena Gomez e Hailey Baldwin hanno fatto pace ufficialmente dopo che per anni i giornali di gossip hanno parlato spesso della loro presunta rivalità. La prima è l'ex fidanzata della popstar, la seconda è la moglie e, almeno stando alle indiscrezioni, tra loro non ci sarebbe mai stata particolare simpatia. In occasione della seconda edizione dell'Annual Academy Museum Gala, però, le due hanno voluto mettere a tacere le malelingue posando sorridenti e rilassate fianco a fianco. Nonostante la pace fatta, sul red carpet dell'evento si sono sfidate a colpi di stile: ecco cosa hanno indossato le amiche-nemiche per la serata.

Selena Gomez con il look mannish

Per partecipare all'evento hollywoodiano Selena Gomez ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur total black firmato Giorgio Armani. La popstar ha abbinato un paio di pantaloni dalla linea dritta a una giacca corta , monopetto e avvitata col bavero di raso, completando il tutto con un top in tinta che si intravedeva appena. Non ha rinunciato ai tacchi a spillo con dei sandali neri e ha poi aggiunto un tocco scintillante con alcuni gioielli d'oro bianco e diamanti, dal maxi anello agli orecchini pendenti, tutti della collezioni Panthère di Cartier. Capelli sciolti e lisci con la fila centrale, trucco appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: l'eleganza minimal di Selena ha lasciato tutti senza parole.

Selena Gomez in Giorgio Armani

L'abito cut-out di Hailey Baldwin

Hailey Bieber ha preferito qualcosa di decisamente più provocante e sensuale. Si è rivolta a Saint Laurent, Maison che ha firmato spesso i suoi look per le apparizioni pubbliche, scegliendo un abito della collezione Primavera/Estate 2023.

Hailey Bieber in Saint Laurent

Si tratta di un modello in marrone scuro, ha un maxi taglio cut-out sulla pancia, il bustier strapless e una sinuosa gonna a sirena drappeggiata e con delle ruches sotto l'ombelico. Ha poi coordinato la manicure alla nuance dell'abito e ha aggiunto un tocco prezioso con un choker con pietre sui toni del bronzo. Anche lei come Selena ha optato per una piega liscia, mettendo il risalto i "nuovi" capelli scuri. Chi delle due vince la sfida di stile andata in scena a Los Angeles?