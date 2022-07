Cecilia Rodriguez in nero per il compleanno di Ignazio Moser: osa con maxi spacco e addominali in vista Ignazio Moser ha compiuto 30 anni e ha festeggiato con un party in gran stile. La fidanzata Cecilia Rodriguez ha curato il suo look nei minimi dettagli, trasformandosi in una pantera con l’abito nero con maxi spacco e cut-out.

A cura di Valeria Paglionico

Ignazio Moser ha compiuto 30 anni e ha voluto festeggiare con una festa in gran stile. Solo di recente, però, la fidanzata Cecilia Rodriguez ha postato sui social alcune foto e video della serata. Tra loro le cose vanno a gonfie vele e non potevano che trascorrere questa giornata speciale fianco a fianco tra brindisi, karaoke e candeline, dando prova di essere ancora super affiatati nonostante stiano insieme da diversi anni. L'argentina, in particolare, ha curato il suo look nei minimi dettagli, osando con sensualità tra un maxi spacco e un taglio cut-out che ha lasciato gli addominali in vista: ecco chi ha firmato il suo look total black in stile "pantera".

La festa per i 30 anni di Ignazio Moser

Dove si è tenuta la festa di Ignazio Moser? In Puglia, per la precisione nella romantica Masseria Corsaro, dove Cecilia Rodriguez ha riunito un gruppo ristretto di amici per una cena, alla quale ha fatto seguito uno scatenato karaoke. A fine serata è arrivata la torta e l'ex ciclista ha spento le candeline a petto nudo con al suo fianco la fidanzata. Il giorno dopo i brindisi e le celebrazioni sono continuati in piscina tra musica, balli, tuffi in acqua e relax. Tra gli invitati c'era anche Jeremias Rodriguez, mentre Belén ha "disertato" l'evento, probabilmente perché impegnata con il suo ultimo shooting fotografico.

L’abito Dan More

Il look da pantera di Cecilia Rodriguez

Al di là del festeggiato, la vera protagonista dell'evento è stata Cecilia Rodriguez, apparsa glamour e sensuale in total black. Per la serata ha osato in fatto di sensualità sfoggiando un abito cut-out firmato Dan More. L'argentina ha scelto il modello black one shoulder dress, ovvero un lungo vestito monospalla dalla silhouette fasciante, caratterizzato da scollo a fascia, ampio spacco laterale e un grosso taglio sul busto che ha lasciato gli addominali in vista (prezzo 1.500 euro). Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali alti con la punta quadrata e una clutch bag in inta di Amato Daniele. Il suo outfit da pantera non è forse perfetto per l'estate?