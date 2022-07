Belén Rodriguez in versione leonessa: con i capelli lunghissimi rilancia il frisé anni ’90 Belén Rodriguez ha cambiato look in modo drastico, lo ha fatto per il suo nuovo shooting fotografico. Ha aggiunto delle extension alla chioma e ha sfoggiato dei capelli lunghissimi con una piega frisé in pieno stile anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è più attiva che mai dal punto di vista lavorativo ma, nonostante ciò, riesce a trovare sempre il modo per passare il tempo libero con i suoi figli, basti pensare al fatto che per il primo compleanno della secondogenita Luna Marì ha organizzato una maxi festa all'insegna del total pinkuna maxi festa all'insegna del total pink. Nelle ultime ore ha pensato bene di portare i piccoli con lei sul set, approfittando della location da sogno con piscina per farli divertire tra bagni e tintarella. La cosa particolare è che ha sfoggiato un look inedito in pieno stile anni '90: ecco come si è lasciata immortalare per il nuovo servizio fotografico di cui protagonista.

I "nuovi" capelli di Belén

Siamo sempre stati abituati a vedere Belén con i capelli di lunghezza media, dagli esordi ad oggi ha spaziato tra pieghe lisce, beach waves e maxi code di cavallo, ma di recente ha cambiato radicalmente registro. Sui social si è mostrata in una versione inedita, ovvero con una chioma lunghissima e con dei vaporosissimi frisé in pieno stile anni '90, anche se leggermente più larghi rispetto a come andavano di moda in passato. Ha optato per la fila centrale, tenendo le ciocche sul décolleté, così da mettere in risalto le lunghezze extra. Come ha fatto a cambiare look in modo tanto repentino? Si è servita di alcune extension (attualmente particolarmente in voga tra le star).

Belén con i capelli extra long

Belén Rodriguez posa come una dea

Belén non ha cambiato look in modo drastico perché aveva voglia di rivoluzionare la sua immagine, è semplicemente diventata protagonista di un nuovo shooting glamour. Dopo essersi immortalata in primissimo piano con i "nuovi" capelli, ha infatti dato il cellulare a uno dei suoi collaboratori, lasciandosi fotografare su un set con tanto di outfit super glamour. Abiti bianchi cut-out, maxi scollature sulla schiena, orecchini pendenti lunghissimi: l'argentina si è trasformata in una vera e propria dea. Terrà la chioma lunga anche una volta che porterà al termine l'indito progetto lavorativo?