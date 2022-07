Il primo compleanno di Luna Marì: la festa per la figlia di Belén è tutta rosa (torta inclusa) Archi di palloncini, rose e biscotti personalizzati: per festeggiare il primo compleanno della figlia Belén Rodriguez ha organizzato una festa all’insegna della tenerezza.

A cura di Beatrice Manca

La piccola Luna Marì, nata dalla relazione tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbanese, spegne la sua prima candelina. Per festeggiare il primo compleanno della figlia la showgirl argentina ha organizzato una festa con i fiocchi: archi di palloncini, sculture di rose, torta personalizzata e maxi peluche. Un mondo color rosa confetto dove nulla è stato lasciato al caso: avete notato i biscotti glassati con il nome della festeggiata?

la festa di compleanno di Luna Marì

Belén Rodriguez si sta godendo le vacanze estive sull'isola di Albarella, una riserva naturale che negli anni è diventato il suo buon retiro: appena può, la showgirl argentina lascia la città per godersi passeggiate al tramonto, bagni in piscina con i figli e gite in bicicletta. Il 12 luglio Luna Marì, la seconda figlia di Belén, ha compiuto un anno e la madre ha rendere speciale l'occasione. Ha organizzato una festa interamente rosa, decorando casa con centinaia di palloncini color confetto e grandi festoni con il nome della bimba. Nell'allestimento della festa spiccano sculture e archi di rose e perfino un maxi peluche maxi peluche. Non poteva certo mancare la torta, decorata con nuvole, stelline dorate e una mezza luna. Il regalo più dolce? Una cornice d'argento con la foto di Luna Marì appena nata.

I dettagli della festa di compleanno di Luna Marì

Belén con l'abito a fiori per il compleanno della figlia

La piccola festeggiata in queste settimane ha incantato i follower della madre con i suoi look estivi, tra prendisole in denim e abitini a fiori. Nelle foto del primo compleanno indossava un completino bianco con le maniche a sbuffo ricamate. La vera icona di stile però resta Belén Rodriguez: per l'occasione ha scelto un abito bianco con una delicata stampa floreale azzurra. Il vestito bon ton, con le bretelline e i fiocchi, è il modello da copiare per l'estate 2022. Chissà se la bimba erediterà la passione della madre per la moda!