Ignazio Moser compie 30 anni, la festa con Cecilia Rodriguez tra karaoke e tuffi in piscina Ignazio Moser ha festeggiato il suo trentesimo compleanno in Puglia. Prima una cena con serata karaoke aspettando la mezzanotte, poi una giornata in piscina. Al suo fianco la fidanzata Cecilia Rodriguez, il fratello Jeremias e gli amici più cari. Il giorno speciale per l’ex ciclista è arrivato a poca distanza dall’annuncio del divorzio dei genitori.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 14 luglio, Ignazio Moser ha compiuto 30 anni. Alla vigilia del suo compleanno, ha fatto il giro del web la notizia del divorzio dei suoi genitori, Francesco Moser e Carla Merz, separati già da quattro anni. Nessun commento è arrivato da parte dell'ex ciclista e fidanzato di Cecilia Rodriguez, che per il momento ha preferito non esporsi. Ha lasciato Milano e da qualche giorno si trova in Puglia, dove ha voluto festeggiare il suo giorno speciale circondato dall'amore e dall'affetto delle persone care.

Il karaoke aspettando la mezzanotte

I festeggiamenti per il compleanno di Ignazio Moser sono iniziati nella serata di ieri, 13 luglio. Sullo sfondo della romantica Masseria Corsaro, in Puglia, Cecilia Rodriguez ha organizzato una serata karaoke per il fidanzato, in attesa della mezzanotte. Insieme a un gruppo ristretto di amici, come si vede dalle storie pubblicate sui rispettivi profili Instagram, la coppia ha prima cenato e si poi è scatenata con il karaoke.

Immancabile a mezzanotte la canzone di auguri, che Cecilia ha cantato al suo fidanzato con il microfono in mano. Un "momento trash", come lo ha definito lo stesso festeggiato, che è apparso immensamente felice e forse anche un pò imbarazzato. La serata è poi continuata a ritmo dei più grandi successi italiani, cantati a suqarciagola in un'atmosfera allegra e spensierata. Presente al grande giorno di Ignazio Moser anche Jeremias Rodriguez, fratello della fidanzata Cecilia.

La festa in piscina il giorno del compleanno

Oggi i festeggiamenti, come si vede dai video pubblicati sui social, sono continuati con una giornata in piscina, sempre nella masseria della sera prima. Il festeggiato e gli invitati si sono concessi una giornata all'insegna del relax e del divertimento, tra musica, balli e qualche tuffo inaspettato in acqua. L'ex gieffino ha provato a buttare in acqua la sua dolce metà che, però, ha opposto resistenza ed è riuscita a uscirne asciutta.